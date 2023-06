8:20

Continuen les negociacions a l'Ajuntament de Barcelona.

Darrer ple de l'Ajuntament de Barcelona. Mentrestant continuen les negociacions obertes entre diversos grups municipals per tal de tancar un acord abans d'aquest dissabte, data de constitució dels nous ajuntaments. Avancen les converses que estan mantenint Xavier Trias i Ernest Maragall. Tot i que aquest darrer ha escoltat com els comuns han insistit en demanar un acord a tres bandes amb Esquerra i el PSC. A més a més, després que aquestes dues formacions rebutgessin la proposta d'Ada Colau de compartir alcaldia, Barcelona en Comú, insisteix que negociaran amb generositat. En cap cas però farà un pas al costat per facilitar la investidura de Collboni per part del PP.