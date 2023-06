8:20

Junts per Ripoll critica ERC, PSC i CUP |per deixar-los fora del pacte alternatiu a Aliança Catalana.

Junts per Ripoll es proposa per encapçalar el govern municipal i planteja una alternativa a la formació Aliança Catalana de Sílvia Orriols. Critiquen l'acord alternatiu anunciat per PSC, Esquerra i la CUP.

Junts per Ripoll ha fet públic un comunicat on considera que republicans, socialistes i cupaires els han menystingut tot i ser la segona força més votada. Acusen aquestes formacions d'haver trencat unilateralment les negociacions i consideren que són ells els qui han de liderar les converses per constituir una alternativa a Aliança Catalana. Hores abans, els tres partits havien presentat aquest acord criticat per Junts.