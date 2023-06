¿Tus hijos ven porno? Ahora acceden a él a los 8 años

¿Tu hijo ve porno? "Sólo el 14% de los padres reconocían que sus hijos consumían pornografía cuando es de conocimineto, casi, general, que a esas edades el consumo de porno es muy frecuente para más del 90% de los adolescentes." A ti, probablemente, te tocó iniciarte en el porno con una revista que circuló entre los colegas de clase. Hoy tus hijos lo tienen en la palma de la mano y no tienen ni que ir a buscarlo. En la red, el anuncio te viene a buscar a ti. Mabel Lozano estrena en RTVE Play PonoXplotación, una serie documental que demuestra los peligros del porno. Desde la adicción más salvaje, a la explotación sexual sin olvidar el abuso de menores. Una mirada rápida que desmonta el trabajo soñado por muchos.

"Entre los 14 y los 20 años, el 25% de los adolescentes acumulan más de 1000 horas de visualización de pornografía. No hay otra actividad a la que dediquen tanto tiempo". Habla Luis Ballester, sociólogo. "Antes el adolescente tenía que ir a por la pornografía. Ahora la pornografía viene a ellos porque todos tienen un pequeño cine porno dentro de sus teléfonos y es muy fácil que la pornografía empiece a bombardearles".

De tal manera se entra en un círculo tremendamente vicioso y destructivo que tiene consecuencias. La primera, una alteración de la percepción de la realidad. Así lo asegura Alejandro Villena, psicólogo: "La pornografía lo que hace es legitimiar la violencia. Por ver un vídeo porno no voy a ser un agresor sexual, pero yo si veo de forma repetida me voy exponiendo a un contenido, si todos los días veo violencia, veo humillación, veo denigración, veo objetización, al final aprendo de eso."

El vídeo porno más visto de la historia

Violencia, vejación, humillación... casi siempre contra la mujer. Ballester da la voz de alarma: "El vídeo pornográfico más visto es una violación grupal con más de 225 millones de reproducciones".

"Hay más de 200 manadas judicializadas desde 2016 - asegura el experto - No solo son unos canallas estos violadores sino, que además son idiotas y filman. Y no solo eso, las distribuyen porque su aventura no acaba hasta que, mimetizados con el porno, las muestran a sus compañeros en una red."

Villena hace hincapié en el modelo machista que fomenta: "Las mujeres pasan a ser comercializadas, deshumanizadas, un producto para el consumidor." David, ex actor porno lo confirma: "Pocas veces repetía con la misma actriz, ellas vienen y van. La llegada de internet incrementó la necesidad de nuevas chicas".

"¿Cómo se habla de las mujeres en la pornografía?" Pregunta el sociólogo: "Zorra, puta, tetona. ¿Cómo se habla de los hombres? No se habla. Son los héroes del sexo."