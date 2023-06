El porno, en la palma de la mano. Nunca había sido tan fácil acceder a él. Desde el móvil cualquiera puede ver un vídeo producido por una industria que gana 97.000 millones de dólares al año. Mabel Lozano estrena en RTVE Play PornoXplotación, una serie documental que denuncia las barbaridades, injusticias y delitos que se cometen en el mundo del porno. Destierra la idea de que al cine de adultos se llega por elección e intenta desbanilazar las misóginas y violentas imágenes que tantos han normalizado a base de consumir horas y horas de porno.

Son sólo tres capítulos de 38 minutos que recogen los testimonios de exadictos a las películas X, actores, padres de menores, policías, guardias civiles, psicólogos y sociólogos. También cuenta con las declaraciones de actrices que han conseguido salir del pozo de la pornografía, pero en este caso, no muestran su cara. Han sido sustituidas por intérpretes. Ellas no pueden enseñar su rostro porque en un negocio claramente machista, su verdad, les podría costar la vida.

Estas son las 10 frases que demuestran que el porno gratis no existe

1. "Yo quería ser actor porno. Fuera como fuera, lo que pasa es que, una vez dentro, te das cuenta de que no es tan ideal como en las escenas."

Mabel Lozano y su equipo muestran ese pensamiento colectivo que encumbra al actor porno al olimpo de los dioses. El actor de cine X es un héroe. David llegó a la pornografía por voluntad propia. Entró con ganas en el cine x gay y sus vídeos, lleva más de tres años retirado, siguen circulando de forma viral. No tiene ningún derecho sobre ellas. No firmaba contratos. Ni seguridad social, ni garantías. Eso sí, el papel de cesión de derechos a perpetuidad, siempre por delante. A cambio: "Cobras 100 euros por una escena que has estado rodando 8 horas para que luego se editen 20 minutos. Posturas incomodísimas que no hace nadie en su vida. La gente dice:

2. "Guau, te pagan por follar". No. Me pagan por posar, por repetir, por sudar y por acabar con unos dolores de piernas horrorosos."

3. "Mi primera escena porno fue salvaje. Vestido de cuero y pegando a una persona. Tenía que pegarle de verdad. Lo llené de marcas. Se quejó y a mí me daba vergüenza."

David recuerda así su primer día de grabación. Si no le dieron de alta en la seguridad social, tampoco, jamás, le hicieron un control médico. Él es portador del VIH y reconoce que siempre grabó "a pelo".

4. "La mayoría de cosas no se pactan. Yo fui a una escena para que me hicieran una doble penetración"

Continúa su relato: "Yo en la vida lo he hecho y era como... ¡alegría!. Eso hay que prepararlo y eso es dolor, es desgarros anales y eso no se paga con 100 euros."

5. "Todo el mundo necesita tomar viagra, popper, o pincharse para poder mantener la erección durante horas o ayudar a dilatar el ano. Muchas veces, solo las sustancias nos ayudan a mantener la sonrisa ante determinadas prácticas. Si te pasas te da un chungo o te puedes llegar a morir.​"

6. "Pocas veces repetía con la misma actriz, ellas vienen y van. La llegada de internet incrementó la necesidad de nuevas chicas"

Ellas son captadas mediante engaños o chantajes. Las que llegan de manera voluntaria lo hacen pensando en que será una fuente rápida de dinero. Lo es. Pero nadie les advierte de que es efímera. En tres meses ya eres un juguete viejo y la prostitución pasa a ser la mejor alternativa. Un mundo aún más peligroso que el de la pornografía.

7. "Cómo se habla de las mujeres en la pornografía: Zorra, puta, tetona. ¿Cómo se habla de los hombres? No se habla. Son los héroes del sexo."

Los actores reconocen que las estrellas son ellas. A ellos, incluso, hay películas en las que no se les ve ni la cara después de haber estado rodando horas. Su vida laboral es mucho más larga que la de ellas.

8. "El vídeo pornográfico más visto del mundo es una violación grupal con más de 225 millones de reproducciones"

"Hay más de 200 manadas judicializadas desde 2016. No sólo son unos canallas estos violadores, sino que además son idiotas y filman. Y no sólo eso, las distribuyen porque su aventura no acaba hasta que, mimetizados con el porno, las muestran a sus compañeros en una red." Asegura alarmado uno de los psicólogos que participan en PornoXplotación.

9. "Cambió de instituto, hizo un cambio de imagen para que no la reconocieran. No llegó a acabar el curso, no se sentía con fuerza. El vídeo seguía viral, eran nuevos compañeros y la llegaron a reconocer"

Habla el padre de Paula. Quizás uno de las revelaciones más duras de la serie. Un hombre de clase media, con una familia normal y grupos de Whatsapp en el móvil con amigos y compañeros en los que circulan memes, chistes y escenas porno. Un día, llegó un vídeo pornográfico en que la protagonista era su hija.

La familia colapsó, ¿cómo podía haber pasado? La menor había sido captada por una red de pornografía que obtenía vídeos de la adolescente por medio de chantaje. Denunciaron y ella entró en el programa de protección de testigos. No ha sido suficiente. Sus vídeos siguen circulando, y eso que su padre lo ha intentado todo para que los retiren.

10. "Me sentí bastante mal porque la culpabilicé a ella. Me sentí jodido porque dije, ¡pero qué coño!, si ha sido ella la víctima."

No ha sido fácil llegar a esta conclusión. Ha necesitado terapia y una unidad familiar que ha costado mantener. Fueron valientes y acudieron a la policía. Pero cinco años después siguen a la espera de juicio.

11. Entre los 14 y los 20 años, el 25% de los adolescentes acumulan más de 1000 horas de visualización de pornografía. No hay otra actividad a la que dediquen tanto tiempo.

12. "Ninguna mujer con la que tienes una relación sexual puede competir con tantas mujeres, tantas imágenes y tanta diversidad."

Habla un exadicto al porno que empezó con una revista a los 13 años y se enganchó después con las descargas de vídeos en los 2000. El porno dejó de ser placer para convertirse en necesidad. Se enamoró y se casó, pero sus relaciones nunca fueron plenas y terminó perdiendo a su esposa. Superó todos los límites y se quedó solo:



11 ."Llega un momento en el que ya no te sirve verlo, tienes que practicarlo... y ahí fue donde a mí me detuvieron."

PornoXplotación está ya disponible en RTVE Play. El documental que denuncia las vejaciones y barbaridades de la pornografía.