Si eres de los que piensa que el porno no afecta a tu vida, que no influye en la educación de nuestros hijos, que nada tiene que ver tampoco con el fenómeno de las manadas... Entonces, no te puedes perder PornoXplotación, la nueva serie documental de RTVE Play que ahonda en cada una de las víctimas que deja la industria del sexo a ambos lados de la pantalla. Quien está al frente de este proyecto no podría ser otra que Mabel Lozano, la directora más comprometida con los derechos de la mujer prostituida, lo dice su filmografía. Se estrena su nuevo trabajo, que cuenta con testimonios reales, además del análisis de expertos que ayudan a contextualizarlos. Ya puedes ver los tres capítulos que completan esta docuserie.

¿Qué hay detrás de la pornografía? Es la pregunta que plantea PornoXplotación y a la que el propio documental da respuesta. "Un mundo turbio y opaco", así lo define la propia Mabel Lozano, que nos da las razones por las cuales nadie se puede perder este trabajo. "Primero porque no hacemos porno del porno, es una herramienta totalmente didáctica para padres, para madres, educadores, chavales... Y audiovisualmente es muy atractiva, hemos utilizado muchas herramientas narrativas, como por ejemplo, la narraturgia, una forma muy teatral de contar las cosas. Hemos utilizado la animación, testimonios reales y expertos", explica la directora.

Todos los testimonios son realmente duros, historias reales que nos hacen reflexionar hasta llegar a la conclusión de que todos podemos llegar a ser víctimas y nadie está exento. "El testimonio que más va a llegar a todo el mundo es el de un padre de una familia normal, padre y madre trabajadores, universitarios, de Madrid, con hijas estupendas... Una de ellas manda un vídeo: "Eres guapa, te voy a pagar". A partir de ahí, se entra en una trama que acaba siendo testigo protegida. Todos tenemos hijas de esa edad, nos vamos a sentir todos reflejados. Muchísimas chicas están entrando a esa historia de 'mándame un vídeo sexy'. No son conscientes de que una vez que se ponga en línea, nunca lo vas a recuperar y puede costarte toda tu vida", asegura Mabel Lozano.

Mabel Lozano, la ganadora de un Goya, en pie de guerra contra los proxenetas Durante muchos años, Mabel Lozano se dedicó al mundo de la interpretación, trabajando en series y en películas. También tuvo su recorrido en televisión como presentadora, La ruleta de la fortuna, Noche de fiesta... Hasta el año 2007, cuando decidió tomar otro rumbo y estudiar un máster de Cine Social y Derechos Humanos en la Universidad de Galway. Fue así como comenzó dirigiendo documentales, el primero, Voces contra la trata de mujeres. Una vocación que, además de llenarla profesionalmente y a nivel personal, también le ha dado muchos alegrías. En 2021 consiguió su primer Premio Goya en la categoría de mejor cortometraje documental por Biografía del cadáver de una mujer. ¿Por qué le tomó tanto tiempo dar con su vocación? "Yo tenía que llegar a esta etapa profesional. Probablemente si hubiera tenido de pequeña en mi pequeño pueblo de Toledo referentes que fueran mujeres cineastas habría llegado antes a estar detrás de la cámara. Este era el camino que yo tenía que hacer para llegar aquí, como actriz era mediocre, tenía muy poco que aportar, en cambio, tengo mucha sensibilidad, tengo unas gafas de color violeta. Realmente voy por la vida y tengo mucho compromiso, sobre todo, con las más desnudas de derechos", señala.