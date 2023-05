"Somos seres sociales. Somos primates. No somos seres que estamos en soledad. Necesitamos siempre la compañía de las personas", ha destacado el psicólogo Carlos Alvarado en su espacio dedicado a la salud mental en El nocturno de los 3 de Radio Nacional. Explica que se puede entender los casos de personas que deciden "autoaislarse" para "estar más tranquilos" tras algo que les haya ocurrido en lo que hayan sufrido.

En otras circunstancias ha apuntado que un profesional de salud mental "sí les facilitaría la idea de reconectarse socialmente con personas, no necesariamente familiares si ha habido un dolor familiar". Pone el ejemplo de "una terapia de grupo a través de un grupo cultural o de un grupo artístico".

El psicólogo señala la necesidad de "distinguir lo que es el estado tal cual de la sensación de soledad: uno puede estar físicamente solo y no sentirse solo o gente que está acompañada y se siente sola". A lo que añade que "a veces confundimos este concepto con cierta sensación de apego". Algunas de las palabras que solemos decir en este último caso son "no estoy con alguien, me siento solo, me siento no querido, no me siento reconocido, no me siento apoyado o me siento esperado".

El empeño de la paternidad El síndrome del nido vacío es aquel en el que "los padres sienten que gran parte de su empeño fue la paternidad. Cuando no están, de repente hay una pérdida temporal del sentido". "Son los típicos padres que luego se vuelven buenos abuelos porque siguen transmitiendo su paternidad todo el tiempo. Pero en estos casos, yo creo que el nido vacío se antoja que sea temporal para que las personas se acostumbren a otra etapa en la cual ya me dedico a mí mismo, aprendo a pintar o aprendo a tocar el instrumento que nunca pude tocar porque siempre estaba trabajando, me dedico a viajar. La vida cambia".

Los amigos y los seguidores Las relaciones a través de las redes sociales, advierte el psicólogo, que "tienen un riesgo". Cuenta que puede haber "algunos casos en los que hay gente con gustos bastante similares que se han conocido y ha ido bien, pero también ha ocurrido que se crean relaciones muy superficiales. Una piensa que tiene amigos y en realidad no son amigos, se han vinculado a ti a través de una red social, son seguidores Puede incrementar tu sensación de soledad y de vacío".