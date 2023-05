La pobresa extrema no afluixa i les xifres continuen sent preocupants any rere any. Així ho demostra el darrer informe de Creu Roja a Catalunya que explica que l'entitat va atendre 157.656 persones en situació extrema de vulnerabilitat a Catalunya el 2022, un 31% més que el 2019. Es tracta de la xifra més alta dels darrers quatre anys derivada de la pandèmia de la covid-19, el canvi climàtic i el conflicte d’Ucraïna.

01.18 min Creu Roja a Catalunya atén un 31% més de persones en situació d'extrema vulnerabilitat respecte l'any 2019 | Marga Esparza

Creixement de la pobresa estructural Durant els darrers anys l’entitat ha detectat un creixement de la pobresa estructural aguditzada a causa de diferents factors. Així, tal com ha insistit el president Josep Quitet, més de 150.000 persones van rebre suport per cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, material escolar o ajuts per fer front als subministraments. De fet, Quitet ha afegit que bona part d’aquestes persones “tenen família i gent a càrrec”, una situació que els porta a pensar que la xifra podria ser en realitat d’unes 200.000 persones. També ha explicat que un total de 591.266 persones van rebre el suport de l’organització el 2022: 422.000 persones a Catalunya, de les quals el 57% eren dones. 01.28 min La Creu Roja va atendre més de 157.000 persones en situació de pobresa cronificada l'any passat

Perfils ''molt variats'' La coordinadora de l'organització, Anna Sabaté, ha assegurat que el perfil de persones que venen a demanar una ajuda bàsica és “molt variat”. Per exemple, “treballadors pobres, que tot i tenir una feina no arriben a final de mes” i d’altres que “encara que tinguin una feina”, l’increment dels preus de consum, “fa que hagin de venir a l’entitat”. “No seria un marge de pobresa estructural, sinó persones que entren i surten del sistema'' ha conclòs. 11.09 min Josep Quitet: "Tenim normalitzada la pobresa estructural"