Programación: ¿Qué ver hoy en televisión? Domingo 14 de mayo

La programación de Televisión Española de esta noche del domingo 14 de mayo te trae una miniserie romántica alemana, un nuevo documental de Imprescindibles y el estreno de la cuarta temporada de Turismo rural en el mundo. Además, TVE te ofrece el mejor cine gratis y online en su plataforma de vídeos on demand. Esta noche, no te pierdas la película de la semana, La última gran estafa, protagonizada por Robert de Niro, Morgan Freeman y Tommy Lee Jones, ni Baby, la aplaudida cinta de Juanma Bajo Ulloa.

Marcelino Orbés, protagonista en Imprescindibles

¿Cuántos artistas españoles han sido los mejores del mundo durante 15 años seguidos? Picasso, Cervantes, Velázquez… Marcelino Orbés fue el mejor payaso del mundo desde 1900 hasta 1914. Fue el mejor y el más aclamado por el público en la mayor industria del entretenimiento de la época. Lo veían 2,5 millones de espectadores al año. Nacido en Jaca, fue payaso, clown, acróbata y cómico admirado por Charles Chaplin y del que Buster Keaton afirmó que era el mejor del mundo. No se trata de un artista maldito sino que es un artista del que no se sabía de su existencia. En Imprescindibles, descubrimos 150 años después, a Marcelino, uno de los mayores artistas de la historia de España y el único del que no se sabía de su existencia. Marcelino, el mejor payaso del mundo, disponible en RTVE Play hasta el 29 de mayo de 2023.