Nina visita el ‘Late Xou amb Marc Giró’ per complir una il·lusió: anar a un programa de televisió i dir allò de “Vinc a parlar del meu llibre”. Marc Giró i la cantant han conversat sobre ‘La meva veu’, del podcast que té en marxa Nina, del seu pas per ‘Operación Triunfo’ i del ‘Benidorm Fest’.

En aquesta primera temporada, el podcast ha sigut setmanal, però a partir de la segona, serà quinzenal perquè “porta molta feina”, ha reconegut la cantant. “El millor és que no hi ha publicitat, ningú ens mana , només ens hem de posar a xerrar”, ha assegurat.

‘ Tu voz, tu éxito ’ és el podcast que la cantant i actriu porta a terme per fer divulgació . “Jo fa 40 anys que treballo amb la veu. Em vaig passar 23 anys sense saber com feia, el que feia. A partir d’un moment, vaig dir: ‘Vull estudiar, vull saber com faig, el que faig amb la veu, vull saber-ho explicar als altres ’”, ha dit Nina.

També ha assegurat que “la Carla és l’ànima d’aquest perquè sense les seves il·lustracions meravelloses no seria el mateix. La veu és invisible, però de sobte, et trobes amb els seus dibuixos”.

L’ artista també ha publicat el llibre ' La meva veu ' , amb les il·lustracions de Carla Jover . L’obra utilitza un llenguatge proper , però amb rigor científic , per tractar l’ anatomia i fisiologia de la veu . “Està pensat perquè un nen sigui autònom amb la lectura, però perquè els adults (docents, professors de música, de cant, logopedes, directors de coral, entre d’altres) tinguin eines per saber treballar la veu”, ha explicat Nina.

‘Operación Triunfo’ i ‘Benidorm Fest’

Nina va ser la primera directora de l’acadèmia d''Operación Triunfo'. Aviat veurà la llum una nova edició, que es podrà veure per Amazon, i Marc Giró ha volgut saber l’opinió de la cantant. “A mi 'OT' m’interessarà sempre perquè és un format que m’estimo, que el vaig veure parir” ha dit Nina i ha afegit “Segur que ho dirigirà la Noe (Galera) perquè ho fa molt bé, coneix molt bé el format i no hi ha ningú millor que ella per dirigir l’acadèmia.

L’artista també va ser la portaveu del jurat del 'Benidorm Fest 2023'. Nina va quedar fascinada per Alice Wonder, “és una nana especial. Té un univers molt especial”. Tot i això, la cantant ha dit que els altres participants també li agradaven molt i ha afegit que “Ens ho van posar molt difícil”.

Nina va viure l’experiència d’Eurovisió en primera persona. La cantant va participar en la competició i va defensar el tema compost per Juan Carlos Calderón. ‘Nacida para amar’ va quedar en sisena posició en l’edició del 1989. “Vaig estar feliç amb aquella cançó” ha començat explicant l’artista i ha continuat dient que “Cantar és despullar-se. Si surts a l’escenari, ho has de fer amb una cosa que et creguis, si no, t’agafa un sotrac”.