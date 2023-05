8:10

Les enquestes pronostiquen resultats molt ajustats a Barcelona i els candidats són conscients que els pactes postelectorals seran imperatius.

Així, doncs, durant el debat se'ls ha preguntat per les preferències en les aliances. Colau i Trias, que es presenten com a guanyadors, admeten que necessitaran suports. L'alcaldessa aposta per un tripartit amb PSC i Esquerra. Recorda que ha governat amb els socialistes i amb pactes externs amb Esquerra. Trias apunta també Maragall i Collboni com a socis preferents, i malgrat que Junts vol que la militància voti els eventuals acords als quals arribi, Trias assegura que té les mans lliures.