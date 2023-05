La ruïna de l'Empar Moliner té a veure amb un trastorn cognitiu que pateix i que comparteix amb Brad Pitt. L'escriptora i periodista té una afecció neurològica anomenada prosopagnòsia i que fa queli costi reconèixer les cares de la gent fora de context, encara que siguin coneguts seus. Per culpa d'aquest trastorn de vegades no identifica les persones, com li va passar un dia que va confondre un tècnic de so amic seu amb una personalitat política molt important de Catalunya.

L’Empar recorda com un dia va arribar a Catalunya Ràdio, el seu lloc habitual de feina, i va veure a un home d’estatura gran a l’entrada de l’edifici. Va intuir que era un tècnic del programa on ella treballa i amb qui tenia molta confiança, així que el va saludar com habitualment feia: pessigant-li el cul.

Una salutació amb massa confiança

L'escriptora catalana no va trigar a adonar-se del seu error quan al seu voltant va començar a girar-se un grup d'homes amb "pinganillo" i la va mirar molt malament. Per poder sortir de l'embolic va decidir fer el mateix i saludar de la mateixa manera a totes les persones que hi havia al seu voltant, i va refugiar-se al lavabo de l'emissora on va començar a riure sense parar perquè no sabia, encara, a qui havia saludat d'una forma molt poc ortodoxa.

No va esbrinar qui era fins que no va sortir i va escoltar com estaven entrevistant a la persona que s’havia trobat feia una estona. Aquesta persona era ni més ni menys que Carles Puigdemont, aleshores president de la Generalitat.