Metrópolis ha viajado a la Bienal de Sharjah, en Emiratos Árabes, con motivo de su trigésimo aniversario. La exposición: Sharjah 15: Pensar históricamente en el presente , que puede visitarse hasta el 11 de junio de 2023, fue concebida por el admirado comisario Okwui Enwezor, antes de su prematuro fallecimiento en 2019.

Para interpretar las ideas de Enwezor, la comisaria Hoor Al Qasimi ha seleccionado proyectos que reflexionan en torno a los conceptos de nación, tradición, raza, género, cuerpo e imaginación.

Metrópolis dedica dos programas a la bienal: el primero: Bienal de Sharjah 15. Ciudad de Sharjah, recoge una selección de obras presentadas en la capital, y el segundo: Bienal de Sharjah 15. Emirato de Sharjah, recorre diversos enclaves del emirato para ofrecer una visión acorde a la extensa amplitud geográfica del proyecto.

Sharjah 15: Pensar históricamente en el presente

En este primer capítulo, se seleccionan un conjunto de obras de Sharjah capital, que “centran el pasado en el presente” y tienden puentes entre diversas historias poscoloniales.

150 artistas de 70 países y una interesante variedad de espacios

Para celebrara la 15ª edición y el 30º aniversario de la Bienal de Sharjah, Hoor Al Qasimi ha invitado a 150 artistas de más de 70 países, partiendo de las visionarias teorías de Enwezor, que transformó el arte contemporáneo y ha influido en la evolución de instituciones y bienales de todo el mundo, incluida la Bienal de Sharjah desde sus orígenes.

En la extensa entrevista que la comisaria Al Qasimi ha concedido a Metrópolis, comparte la manera en la que ha interpretado la propuesta de Enwezor, añadiendo a la idea inicial del comisario, 70 proyectos nuevos, que se centran específicamente en el análisis crítico de la contemporaneidad. Así lo ha expresado: "Hace dos décadas, viví la Documenta 11 de Okwui Enwezor que, con su radical adopción del poscolonialismo, transformó mi perspectiva curatorial. Su idea de 'pensar históricamente en el presente' es el marco conceptual de la Bienal, que hemos tratado de honrar y elaborar al tiempo que reflexionamos sobre el pasado, el presente y el futuro de la Fundación en el 30 aniversario de la Bienal”.

El equipo de Metrópolis grabando la obra de Kambui Olujimi `In The Dark, We Lose Our Edges¿ (2022)

Para Enwezor, una exposición de arte contemporáneo es un medio idóneo para abordar la historia, la política y la sociedad en nuestro presente global. Su propuesta de la "constelación postcolonial" y sus conceptos clave, se unen a la relación de larga duración que la comisaria mantiene con el evento: como visitante, artista, curadora y, finalmente, como directora de la Fundación.

Otras ideas clave son: evitar centralizar toda la actividad en la capital y acompañar los proyectos con un amplio programa de performances, música y cine, que activan más de 18 sedes en 5 ciudades y pueblos del emirato de Sharjah (Al Dhaid, Hamriyah, Kalba, Khorfakkan y Sharjah).

Variedad de sedes y de espacios históricos

Entre los numerosos espacios en los que podemos ver los trabajos, se encuentran lugares del casco histórico de Sharjah, edificios recientemente restaurados y transformados por la Fundación, como el Flying Saucer y la Kalba Ice Factory, y estructuras readaptadas que en su día sirvieron de mercado de verduras, dispensario médico y jardín de infancia.

El valor histórico de los enclaves es crucial para proponer los diálogos con las obras. Las 19 sedes repartidas por el Emirato de Sharjah (desde edificios patrimoniales y monumentos históricos hasta arquitectura moderna de finales del siglo XX y espacios contemporáneos) conectan diferentes momentos de la historia de Sharjah, así como sus diversas comunidades y paisajes.

La Bienal propone un universo transcultural de pensamiento integrado en este tejido local, involucrando el pasado vivido en Sharjah en una conversación en torno a la subjetividad poscolonial, el cuerpo como repositorio de recuerdos, la restitución, la racialización, las continuidades transgeneracionales y la descolonización.

Una selección de obras + proyectos específicos

A partir de la propuesta inicial de Enwezor, Al Qasimi ha colaborado con artistas en más de 70 nuevas obras, muchos de ellos grandes encargos, que se relacionan y responden al tema general de SB15, que es centrar el pasado en el presente, tendiendo puentes entre diversas historias poscoloniales.

En el programa podremos ver, por ejemplo, las nuevas obras de encargo a John Akomfrah, Maria Magdalena Campos-Pons, Doris Salcedo o Berni Searle, entre otros autores, que dan testimonio de las persistentes secuelas del colonialismo.

Uprooted (Doris Salcedo, 2022)

Por su parte, Brook Andrew e Isaac Julien reflexionan sobre los objetos musealizados y su restitución, mientras que Destiny Deacon, afirma la importancia de las identidades y valores indígenas. En las obras de Amar Kanwar y Carrie Mae Weems, las historias individuales se entrelazan con nociones colectivas de memoria, duelo y transformación.

Entre los proyectos singulares que podremos ver en este primer episodio, destacaremos:

Mona Hatoum, Fossil Folly (2023), Quarters (2017), Untitled (Pressure) 2023. Quince barriles de petróleo de acero con siluetas de plantas del desierto, armazones de literas de acero que aluden a los cuarteles del ejército o las prisiones con vigilancia constante; y restos de bobinas y armazones, comprimidos en cubos, forman un paisaje urbano imaginario.

Fossil Folly (Mona Hatoum, 2023)

Maria Magdalena Campos.Pons, Murmullo Familiar (2021-2023) Se entrelaza su herencia afrocubana con la diáspora africana. Las pinturas reinterpretan la ruta del comercio de esclavos desde África hasta el Caribe. Junto a la arena del desierto de Sharjah, los taburetes de vidrio representan las ausencias.

Maria Magdalena Campos.Pons Murmullo Familiar (Maria Magdalena Campos.Pons , 2023)

John Akomfrah, Arcadia (2023) Se abordan las consecuencias ecológicas del colonialismo en la extinción de los microorganismos. El video de cinco canales representa una alegoría del Edén, pasando de la abundancia de las especies a la decadencia del ecosistema centrado en el humano.

Carrie Mae Weems, The In Between (2022-2023). Homenaje a la vida y obra de Okwui Enwezor. Destaca el “entre”, un espacio intermedio, entre partir y llegar. En estas lagunas Enwezor logró que las historias canónicas incluyeran identidades no occidentales.

Isaac Julien, Once Again … (Statues Never Die) 2022. Se recrea la relación entre el filósofo Alain Locke y el coleccionista de arte africano Albert Barnes junto al archivo de arte africano del Museo Británico. Reflexión sobre la recuperación de las historias negras y la influencia de las estatuas africanas en el arte moderno.

Once Again (Statues Never Die) (Isaac Julien, 2022)

Brook Andrew en la instalación y performance: burbang-buwanha winha-nga-nha (Returned Ceremony of Memory) 2023 produce una instalación ceremonial producida con artistas de las primeras naciones de Australia y Sharjah. Un personaje llamado “Memoria”, a través de la poesía y el canto, solicita la restitución de objetos culturales a las tierras indígenas.

Performance Returned Ceremony of Memory (Brook Andrew, 2023)

En la instalación de Kambui Olujimi, In The Dark, We Lose Our Edges (2022), las pinturas que rodean el núcleo central homenajean a distintas figuras revolucionarias. Tres bustos de cerámica en medio de un mar de arena azul y un grupo de rocas reflexionan, con aroma afrofuturista, sobre los legados coloniales de oro, cobalto y porcelana.

Berni Searle en Subterfuge (2023) y Com-fort (Variation) (1997/2022) presenta una instalación multicanal junto a una nueva versión de la pieza Comfort (1997), que exploró el legado social del Castillo de Buena Esperanza. Se analizan los efectos de la combinación del colonialismo y el apartheid en Sudáfrica.

Elia Nurvista en Long Hanging Fruits (2020–2023) aborda los conceptos de globalización, explotación y exotización en el discurso alimentario. Esculturas, objetos encontrados, video y serigrafias revelan las devastadoras consecuencias del cultivo de aceite de palma en Indonesia.

Joiri Minaya en la performance Mango Slice / The King’s Wife (2023) Investiga el poder colonial en los trópicos. Explica irónicamente cómo cortar y comer mangos, partiendo de la pintura The King's Wife (1896) de Paul Gauguin, ejemplo de exotización y cosificación de los cuerpos negros.

Iftikhar Dadi and Elizabeth Dadi en Efflorescence (2013- 2023), investigan sobre la creatividad urbana y las nociones de frontera e identidad. Con neón se reproducen flores nacionales de regiones en conflicto. La ironía de usar flora de origen general como distinción nacional.

El broche de oro del programa lo pone la brillante actuación de la compañía Niya & Rachid Hedli Performance. En la pieza de danza: Gueules Noires, el coreógrafo Rachid Hedli, rinde un sentido homenaje a los trabajadores migrantes de la cuenca minera de Nord-Pas de Calais, incluido su padre.