Mey Green se presenta a Cover Night con una sólida carrera a sus espaldas. En la actualidad, es cantante y directora artística, pero antes ha trabajado en grandes musicales como ‘We will rock you’ e incluso ha visto como su single se ha posicionado en los primeros puestos de las listas de éxitos. Por si fuera poco, ha ido a Eurovisión hasta en tres ocasiones como corista: en 2012, acompañando a Pastora Soler, en 2013 junto a El Sueño de Morfeo y en 2014 con Ruth Lorenzo.

Ha sido especialmente bonito el reencuentro de ambas antes de que Mey saliera a cantar al escenario de Cover Night. “Estoy retomándolo y espero sacar single dentro de poco”, ha confesado Mey. “Qué guay que lo hagas en este escenario”, ha señalado Ruth. Mey ha versionado “Ain’t nobody” de Chaka Khan feat Rufus, con un arreglo diferente a la versión original.

Mey Green también ha trabajado con Chanel

Durante la valoración de los jueces, Chanel ha revelado que conoce a Mey y que han trabajado juntas. “Estuvimos trabajando juntas en un dinner show y yo fui su cover; un día que se fue a otro proyecto yo la suplí en el show. Me hace mucha ilusión verte aquí”, le ha dicho Chanel, que le ha otorgado un voto verde.

Por su parte, Juan Magán ha señalado que adora la canción que ha versionado e incluso ha afirmado que fue el primer tema que versionó. “Creo que esta canción lleva mucha tierra, lleva África, lleva los Estados Unidos dentro, lleva una locura que cuando la escuchas te hace hervir la sangre”, ha añadido. No obstante, Magán no ha conseguido conectar con la actuación de Mey y le ha dado un voto rojo. También Miguel le ha otorgado un voto de este color, a pesar de alabar su dominio del escenario, su voz y su voz. “No me ha llegado”, ha concluido.

“No es una canción para pensar, sino para dejarte llevar”, ha matizado Mónica. Ha sido en ese momento cuando Mey ha confesado que ha tenido un problema de reflujo y no ha podido interpretar la canción como le habría gustado. Como la misma Mey ha dicho, “no siempre puede ser la ocasión” y a veces, las cosas no salen como queremos. Lo importante, como le han dicho los jueces, es seguir adelante.