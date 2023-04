Luis Tosar y María Luisa Mayol llevan su relación a la gran pantalla. El actor gallego y la actriz chilena, una de las parejas más sólidas del cine español, dan vida a un matrimonio en crisis en Fatum (2023). Tras coincidir en Quien a hierro mata (2019), este es el proyecto más importante en el que han trabajado juntos. Un thriller de acción en el que los dos intérpretes se han enfrentado a una enorme carga emocional. En la película, que se estrena en cines este 28 de abril, Tosar y Mayol también son pareja y padres de dos hijos.

Dirigida por Juan Galiñanes, Fatum cuenta la historia de Sergio (Luis Tosar), un hombre con graves problemas con el juego, cuya adicción acabará poniendo en peligro a su familia cuando se tope con un asalto a una casa de apuestas. Trepidante y dramática, con muchos vínculos a su propia vida personal. Ambos actores asumieron el proyecto sabiendo que mezclar lo personal y lo profesional -como también plantea la trama- siempre es un gran desafío. Especialmente para Mayol, ya que este filme supone un paso más en su entrada a la industria del cine en España.

Curiosamente su primer encuentro tuvo lugar en una de las grandes citas románticas por excelencia, una boda . Ella venía por parte de la novia; él por parte del novio. Sin embargo, tuvieron que pasar algunos años para que terminasen de saltar las chispas. En una de sus primeras entrevistas juntos para la revista Harpers Bazaar, Mayol contó que en Chile, país que Tosar solía visistar a menudo, no paraba de oir hablar de él. "¿Pero qué tan importante tiene este hombre?", se preguntó la actriz. La suerte quiso que, en 2014, volviesen a coincidir en la grabación de un videoclip de una banda chilena llamada Los tres. Punto de partida de una relación de la que, solo un año, después nacería su primer hijo.

Casi diez años después de aquel cruce de caminos, hoy la pareja cuenta con dos pequeños. La pareja tiene dos hijos: León , de ocho años, y Luana , de cuatro. Dos nombres que, como los suyos, empiezan por la letra L y con los que forman un cuarteto familiar que, pesé a tener conexiones con Galicia y Chile, se asentó en la capital española. Desde allí tratan de educar a sus hijos con la mayor discrección posible. Ambos han crecido al margen de los focos mediáticos, protegidos en todo momento por sus padres, que no han dudado en preservar siempre su su intimidad.

Su romántico beso en la alfombra roja

Ya desde el inicio de su relación, la pareja se ha convertido en una habitual de las alfombras rojas. Luis Tosar, uno de los actores más nominados del cine español es uno de los invitados estrella en todas las ceremonias de premios. Inseparables, Mayol suele acompañarle a muchas de estas citas. En 2022, la pareja protagonizó uno de los momentos más comentados de los Premios Feroz.

En plena sesión de fotos, la pareja se puso romántica al fundirse en un romántico beso frente a todos en el photocall. Seguidamente, el actor hizo una reverencia a su chica y no dudó en hincar rodilla mientras la miraba ensimismado. Aunque no hubo anillo de por medio, la escena no pudo ser más especial y Luisa respondió al gesto de Luis con un dulce beso.