El inesperado gusto de Sara Baras con 'Alma'

La bailaora Sara Baras quiso unir “la dulzura del bolero” con “el contraste, la fuerza y la garra del flamenco” en su espectáculo Alma, ha contado en Las tardes de RNE. Le acompañan en el escenario Keko Baldomero a la música junto a otros siete músicos y, además de ella, Daniel Saltares y otras cinco chicas al baile. “No solo hemos fusionado la parte coreográfica y de música, sino también la escenografía, el vestuario, la iluminación… y la verdad es que es un cañonazo de energía bonita y es un gustazo”.

El espectáculo que Sara Baras ofrece en cada ciudad “suele ser el mismo y todo el mundo lo entiende, aplaude y siente el ole en el mismo sitio”. Pero, “en el fin de fiesta intentamos hacer siempre un detallito dedicado al sitio donde estemos”. Por ejemplo, ha destacado las interpretaciones que hicieron “los flamencos” de “New York” de Frank Sinatra en Nueva York que ha explicado que fue “una noche superbonita” o cuando fueron a Sevilla donde hicieron “una sevillana antigua y típica”.

El homenaje

Su padre era “más amante de los boleros que del flamenco” y este montaje lo siente como un homenaje a él: “Le dije que un día lo haremos para regalártelo y así ha sido”. Ha señalado que este tiene una búsqueda “para poder encontrarnos con personas que no están entre nosotros, aunque sí muy dentro de nosotros, como es mi caso mi padre. Ahora he aprendido a bailarle también con el alma, a buscarla y a encontrármelo”.“Una persona preciosa con una sencillez, una humildad, un cariño, una gracia. Le debo mucho. Me ha dado lecciones toda su vida, pero esta ha sido la más especial: No me esperaba que bailarle me fuera a gustar tanto”.