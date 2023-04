Los monumentos más impresionantes de España como nunca antes los habías visto. Los pilares del tiempo, la serie documental que radiografía nuestro patrimonio arquitectónico, estrena segunda temporada en La 2 de TVE.

La actriz y arquitecta, Leonor Martín, y la actriz e historiadora, Lidia San José, volverán a recorrer cada semana una ruta inspirada en personajes o hechos históricos.

A lo largo de 10 capítulos, la serie documental nos invita a un viaje para entender la arquitectura, el uso que han tenido los edificios y su relación con los personajes históricos que los mandaron construir o los ocuparon.

La actriz y arquitecta, Leonor Martín, y la actriz e historiadora, Lidia San José, vuelven a La 2 con 'Los pilares del tiempo'. RTVE

"En esta temporada tenemos la obra de Gaudí, o edificios como el Hipódromo de la Zarzuela, que es un edificio que podríamos decir que es casi contemporáneo, de principios del siglo XX", señala la arquitecta Leonor Martín.

Entre las novedades de esta temporada, no solo visitan obras más recientes a nuestro tiempo, también viajan a la Prehistoria. "Hay bastantes novedades. Una de ellas es que vamos a los inicios del ser humano, cuando vivíamos en las cuevas. Vamos a nuestras primeras pinturas, a nuestras primeras muestras de arte. En el capítulo de Prehistoria a mí se me nota muchísimo la emoción. Creo que más de lo que debería, pero no pude evitarlo: estar en Atapuerca fue un sueño", afirma la historiadora, Lidia San José.

El jueves 20 de abril a las 22:00 h podemos disfrutar ya del primer capítulo de la serie: Felipe II: El mundo no es suficiente, donde Leonor Martín y Lidia San José siguen las huellas del legado patrimonial que el reinado de Felipe II dejó en nuestro país y que veremos de una forma diferente gracias al escáner en 3D, con paradas obligatorias en el Palacio de Aranjuez, el Archivo de Simancas y el Monasterio de San Lorenzo del Escorial.

Lugares y documentos inéditos

En esta segunda temporada de Los Pilares del Tiempo las imágenes y reconstrucciones en 3D por el escáner Lidar, permiten entrar en cavidades subterráneas o seccionar los edificios para analizar sus estructuras, consiguiendo imágenes y perspectivas espectaculares.

Algunos de los lugares y documentos inéditos que se muestran por primera vez al gran público desde esta nueva perspectiva son la tumba de Enrique IV, al que aseguran que envenenó su hermana Isabel La Católica, la zona de los peines o almacenes donde se cuidan las obras no expuestas del Museo del Prado. También veremos desde una perspectiva diferente la cisterna oculta debajo de la sala Hipóstila del Park Güell, el yacimiento de Atapuerca de la mano de José Luis Arsuaga, la sala capitular de la Catedral de Sevilla y sus cubiertas, la tumba de los Reyes Católicos en la Catedral de Granada o las cámaras acorazadas de la Universidad de Salamanca y la del Centro de Investigación de la Evolución Humana y sus valiosos tesoros fósiles.

La serie nos muestra además documentos de incalculable valor que revelan hitos definitivos de la vida de Goya, Cervantes, Felipe II o los Reyes Católicos.

La tecnología 3D de 'Los Pilares del Tiempo'

Lo que hace que tengamos una visión única y novedosa de los monumentos que visita la serie es el proceso de elaboración de las imágenes 3D, que nos devuelve una mirada al interior de los monumentos. En una primera fase el escáner 3D Lidar se recogen los datos en formato digital que convierte los edificios en una nube de millones de puntos. En cada escaneado se recogen 40 millones de puntos.

Con ese escaneado se genera un modelo 3D por capas del monumento. En monumentos como el Palacio Real de Madrid o el Monasterio de El Escorial se pueden llegar a realizar entre 400 y 500 escaneados.

@@FOTO[6863478]

Después, hay que procesar y renderizar los datos. Es el proceso en el que se unen los puntos para formar el volumen global que es el monumento. "Esto nos permite ver el modelo en toda su dimensión y varias perspectivas así como seccionado por zonas, espacios y capas", explican los producores del programa.

Una vez que se tiene el edificio visualizado en un software específico, se aprecian todas las posibilidades narrativas del edificio y se valoran las singularidades que nos descubre el escáner. "Es el momento en el que mejor se entienden las particularidades de los espacios. A partir de este momento, se toman las decisiones sobre los nuevos hilos argumentales del guion y, en consecuencia, sobre la realización en video de los vuelos de cámara", añden. En el montaje final de las imágnes se trabaja también alternando las dos texturas que ofrece el escáner: la sólida (surface) y la semitransparente (x-ray).

10 capitulos para maravillarte con el patrimonio de España



Leonor Martín y Lidia San José nos descubre nuestro patrimonio histórico de una forma nunca vista.

La singular mirada de Los pilares del tiempo completan la segunda temporada con los siguientes capítulos: Colón: y el Nuevo Mundo, Gaudí: el genio y su mecenas, Cuevas: catedrales del Paleolítico, Goya: las luces y las sombras, Mudéjar: la herencia del alarife, Isabel: la reina oportuna, Humanismo: El renacimiento del saber, Vértigo: desafío a la ingravidez y Carlos III: el reformador ilustrado.

La serie es una producción de RTVE en colaboración con Winwin Audiovisual que permite entender la arquitectura y el uso que han tenido los edificios a través de su historia.

#LosPilaresDelTiempo estreno: jueves 20 de abril a las 22:00 horas en La 2 | Todos los programas disponibles en RTVE Play