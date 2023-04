Ana Iglesias está pasando por uno de sus mejores momentos. La ganadora de la octava edición de MasterChef nos contaba hace un par de años que había decidido casarse con el amor de su vida, el deportista Rodrigo Núñez. Ahora la pareja comparte la mejor noticia que podían imaginar: ¡la familia crece! La empresaria y su marido esperan su primer hijo juntos, lo ha anunciado la propia Ana Iglesias a través de sus redes sociales, igual que hizo con su boda, con un vídeo muy emotivo que ha emocionado a sus más de 220 mil seguidores en Instagram.

En las imágenes vemos a Rodrigo en el año 2015 tirar una moneda a la Fontana di Trevi, famosa por cumplir los deseos de quienes lo hacen. No sabemos qué fue lo que estaba pensando, pero parece que la pareja tenía muy claro que querían compartir sus vidas y formar una familia en un futuro no muy lejano. Ocho años después, esos deseos se han cumplido. El vídeo termina con el sonido de los latidos de su bebé, que todavía no saben si es niño o niña.

"'Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de tres sesenta'. Ya la cantábamos cuando nos prometimos hace dos años. Te quiero Rodrigo y me muero por conocer a nuestro príncipe o princesa. ¡Tiemblo de solo pensarlo!", confiesa Ana Iglesias. La empresaria y exaspirante del talent culinario está embarazada de tres meses y medio, tal y como le ha contado a la revista ¡HOLA!. Se espera que el bebé nazca a mediados de septiembre. Ana y Rodrigo no pueden esperar más para conocerlo.

"La mejor mamá del mundo", escribe él en su perfil de Instagram para celebrar la noticia. Muchos fans y amigos de la pareja han felicitado a los futuros padres, entre ellos, la duelista de la décima edición de MasterChef 10, Verónica. "Me muero", confiesa emocionada la exaspirante.

No es el único cambio que afronta la pareja, que acaba de empezar la mudanza. Cambian de piso a una casa con jardín para que Tarzán, así se llama su perro, pueda disfrutar. Aunque el motivo principal para dar este paso es la llegada del bebé. En su anterior vivienda solo tenían una habitación. Mientras tanto, Ana Iglesias continúa trabajando, aunque no al mismo ritmo que antes. Confiesa que se encuentra con menos energía y tiene algunas náuseas. Aún así, sigue al frente de Dosprimeras, su marca de joyas. También sigue compartiendo recetas con sus seguidores en Instagram, donde es toda una influencer.