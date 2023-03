El chef pastelero Jon García, impulsor del establecimiento Jon Cake, se ha convertido en el en el gran renovador de las tartas de queso gourmet. Su establecimiento en el Born barcelonés genera a diario colas interminables para probar sus deliciosas creaciones. “Ahora mismo estaremos vendiendo entre las dos tiendas unas 1500 a la semana”, declara Jon García en A media mañana.

Entre la oferta de este obrador se encuentran las siguientes opciones: la clásica, de cabrales, de idiazábal, de queso boffard, de queso de oveja con txakoli y de tiramisú o chocolate, entre otros. Este gran repostero acaba de iniciar un nuevo proyecto, la publicación de su libro al que ha bautizado como La tarta de queso artesana más gourmet. Una obra que contiene más de 30 recetas y múltiples curiosidades acerca del postre más popular del momento.

Tras iniciar esta loca aventura y pasar por restaurantes como El Celler de Can Roca, La Tasquería o Lera, se animó a emprender su propio negocio en tiempos convulsos. “La pandemia me pilló en Casa Garras en Carranza y nos quedamos sin trabajo. Entonces volví a Barcelona y mi objetivo fue empezar a buscar una receta de tarta de queso. Como yo entendía que tenía que ser, que era con sabor a queso”, ha indicado el Jon García en A media mañana. Su primer obrador se abrió en 2021 y recientemente acaba de abrir su segundo local en la ciudad condal.

“La vocación y la pasión me hicieron dejar mi trabajo y estudiar cocina”, confiesa el chef pastelero en los micrófonos de Radio Nacional. Este fue el principal motivo por el que Jon García abandonó su antigua vida y con 27 años decidió apostarlo por el arte culinario.

¿Cuál es el mejor queso?

The New York Times califica a la tarta de queso, en 2021, como uno de los postres de moda. Pero, la predilección por este majar se remonta años atrás. “Es un postre que está de moda desde el año 700 a.C. En 1930 también estuvo de moda cuando empezó con el New York cheesecake, con lo cual son estas modas que llevan toda la vida. Es verdad que últimamente ha pegado un boom porque es un postre muy instagrameable”, declara.

Además, es muy versátil y existe múltiples variedades. “Hemos hecho más de 150 variedades de queso diferentes en tartas. También de otros sabores como puede el tiramisú, biscoffe de galletas Lotus, chocolate o chocolate blanco y té matcha”, comenta el fundador de Jon Cake. Sin embargo, ¿cuál es el mejor tipo? “El cabrales o cualquier queso azul”, desvela.