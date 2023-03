Es uno de los cineastas más icónicos y carismáticos de los últimos 30 años. Atesora multitud de premios entre ellos, dos Óscar y una Palma de Oro del Festival de Cannes. Coincidiendo con su 60 cumpleaños, esta semana, homenajeamos a Quentin Tarantino, un hombre que gracias a películas como Reservoir dogs, Pulp fiction o Kill Bill nos ha hecho pasar muy buenos momentos cinematográficos.

Todo apunta a que el director de Los Ángeles ya estaría preparando la que será su décima y última película. Llevaría por título The movie critic y estaría basada en la historia de una de las críticas de cine más influyentes de los años 70. No hay que olvidar que tiempo atrás, el cineasta ya mencionó que su carrera como director de cine estaba limitada a la realización de diez películas. En opinión de Jordi Picastoste, autor del libro El efecto Tarantino, "el cineasta ya está tanteando otros terrenos; ha escrito una novela, un ensayo; y seguramente se pondrá a dar clases o a hablar de cine una vez se retire", a lo que añade que, "además, tiene ahora otras prioridades en la vida como es la de poder disfrutar de sus dos hijos pequeños de 3 años, y de 8 meses".

Todos los ingredientes del cine de Tarantino están ya presentes en su ópera prima "Reservoir dogs"

El carismático cineasta, que supuso un soplo de aire fresco en el panorama cinematográfico de los 90, rompió la brecha entre cine comercial y cultural desde su primer gran éxito, "Reservoir dogs". Con el tiempo, ganó el estatus de autor y el de director comercial de culto. Para Picatoste, "Tarantino es uno de los pocos directores que ha podido hacer siempre lo que le ha dado la gana, sin tener que hacer encargos", aunque puntualiza que, "de sus 9 películas, hubo dos que no funcionaron bien: Death Proof y Jackie Brown.

Jordi Picatoste es autor del libro "El Efecto Tarantino" RTVE

En 1963 nacía Quentin Tarantino, y ese mismo año, tal y como nos cuenta Mara Peterssen, los Beatles publicaban su primer álbum, "Please please me"; el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy era asesinado en Dallas, y Martin Luther King pronunciaba su famoso discurso “I have a dream”.

El asesinato de Kennedy desató todo tipo de teorías conspiratorias RVE

Con Lucía Sancho recordamos a una de las grandes voces de la historia, cuya vida tuvo un trágico final, Whitney Houston. Una artista que alcanzó gran popularidad gracias a la película de El guardaespaldas. Y ya que hablamos de cine, recibimos a nuestra compañera, la actriz Marta Belenguer, para detenernos en un título imprescindible de Paul Newman: El premio.

Lesley Gore alcanzó su mayor éxito con "It's My Party"

David Zurdo nos cuenta la insólita historia de una joven japonesa, convertida al catolicismo, que ingresó en un convento español con la ayuda de un pueblo zaragozano. Y terminamos con la música de Lesley Gore, cuya trayectoria musical repasamos con J. Pelirrojo.