Dos mesos de l'AMBici. Saps com funciona?

Fa poc més de dos mesos es va llançar el projecte de l'AMBici, un nou servei de bicicleta 100% elèctrica d'alta gamma i compartida. És similar al Bicing, però per als municipis de fora de Barcelona i amb diferents tarifes d'abonament. Des de la seva posada en marxa el 30 de gener, el seu balanç han estat de 2.700 usuaris i 1.850 desplaçaments diaris. A banda, les 7.500 persones que ja s'han descarregat l'app, poden fer l'ús conjunt amb el Bicing.

Tot i els bons resultats d'aquest " model d'èxit ", la diferència respecte a l'ús del Bicing és encara molt gran, ja que el servei barceloní acostuma a arribar a més d'un milió d'usos mensuals . La implementació del nou projecte encara un llarg camí per consolidar-se com a nou transport interurbà.

El projecte està gestionat per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i està cofinançat amb 7 milions d'euros del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana , a través dels fons europeus Next Generation.

Es pot combinar amb el Bicing?

Imagina't que fas un trajecte des del Part de Llobregat (Baix Llobregat) a Sant Antoni (Barcelona) per motius de feina. Per entrar a l'àrea metropolitana utilitzes l'AMBici i després t'has de moure per la ciutat, però, per això, t'has de canviar al Bicing.

Per a aquest cas existeix un abonament que combina tots dos: una tarifa plana de 65 euros/l'any i un cost de 53 euros per una tarifa plana d'ús. La diferència rau en el sistema Bicing i si aquest és una tarifa regular anual o, per contra, es paga per cada viatge.