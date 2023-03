Els casos de discriminacions per racisme i transfòbia han augmentat considerablement a Barcelona durant el 2022. Segons les dades recollides per Oficina per la No Discriminació, les discriminacions per racisme i xenofòbia representaven el 2021 el 30% de les queixes rebudes. Aquesta xifra s'ha enfilat al 39%. Quant a la transfòbia, s'ha produït l’increment més gran de casos respecte anys anteriors.

Les discriminacions, en general, es mantenen igual respecte al 2021, ja que l'Oficina ha obert una xifra similar d'expedients, 240. Les queixes que ha rebut són per discriminació per raó d’origen, gènere, discapacitat, per motius ideològics, d’edat, de salut o de llengua.

El gruix de les queixes, per racisme i xenofòbia Les queixes referides a tracte vexatori per raó d'origen i les agressions físiques continuen sent el gruix dels casos rebuts per l'Oficina per la No Discriminació. Estan concentrades principalment contra persones migrants i inclouen insults, menyspreu, humiliacions, amenaces o comentaris ofensius de retorn al país d'origen. El racisme i la LGTBI-fòbia es troben darrere de més del 60% dels expedients oberts per l'Oficina per la No Discriminació En prop de la meitat dels casos, el dret vulnerat va ser la integritat moral (43%), seguit pel de prestació de serveis (19%). "Les situacions de discriminació a la ciutat segueixen mantenint-se", ha indicat el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra. Segons ell, això rau sobretot a la presència de l'extrema dreta al carrer, a les institucions i també als mitjans de comunicació, que exerceixen "d'altaveu mediàtic".