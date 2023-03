00:59

Tenen com principal objectiu: els insults, menyspreu, humiliacions i comentaris ofensius contra persones migrants.

Les denúncies per racisme i xenofòbia davant l'Oficina per la No Discriminació de Barcelona van créixer al 2022 i representen ja el 39¿% del total. Tenen com principal objectiu: els insults, menyspreu, humiliacions i comentaris ofensius contra persones migrants | Maite Boada