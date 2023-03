L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat davant la Fiscalia un presumpte delicte d'odi per un missatge sobre l'empadronament irregular de persones d'origen magrebí. El text, que s'ha fet viral, explicava que un operatiu de la Guàrdia Civil hauria trobat 1.600 magrebins que estarien vivint en un sol pis i cobrant ajudes del consistori a canvi de votar Ada Colau com a alcaldessa.

El regidor de Drets de Ciutadania de l'ajuntament, Marc Serra, ha explicat que darrere d'aquest missatge hi ha un inspector de la Policia Nacional, un Guàrdia Civil i també psicòlegs i juristes. L’informe jurídic apunta que els autors sabien que la informació era absolutament falsa. Serra ha desmentit tots els punts i ha denunciat delictes d'odi i també acusacions per frau electoral.

"Odi cap a la comunitat magribina"

El consistori ha presentat la denúncia a Fiscalia a través de l'Oficina per la No Discriminació. Tal com explica a l’escrit presentat, l'ajuntament ha pogut comprovar que el missatge ha estat àmpliament difós per diferents xarxes socials com Whatsapp, Twitter i altres, “obtenint desenes de milers de visualitzacions i tantes altres comparticions, obtenint una notòria publicitat”.

De l’anàlisi feta, conclou que "a banda del contingut calumniós cap a l’alcaldessa de Barcelona, representa una incitació a l’odi, la rancúnia i l’animadversió cap a la comunitat magribina del Marroc per raó del seu origen, atribuint-los de forma directa i massiva la comissió d’una estafa que afecta el conjunt de la ciutadania, per empadronar-se a la ciutat, tot i no residir-hi, i així obtenir beneficis administratius".