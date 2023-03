12:56

Barcelona estudia suavitzar la limitació de velocitat fora d'horari escolar

L'Ajuntament de Barcelona estudia eliminar la limitació de velocitat a 30 km/h en zones escolars i passar als 50 km/h quan no hi hagi alumnes. La Gerència d'Ecologia Urbana ha demanat un informe jurídic per "avaluar i estudiar-ho". No hi ha precedents a la ciutat de radars amb discriminació horària. Per això s'ha demanat un informe jurídic que en concreti la viabilitat, en cas que sigui possible.