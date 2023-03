RTVE tiene el mejor plan para la noche de este miércoles, con diversas entrevistas con las que conocer a algunos de los rostros más famosos de nuestro país. Álvaro Morte, Amaia Salamanca, Florentino Fernández y Laura Escanes son los invitados que se reunirán con Julia Otero en Días de tele para, entre otras cosas, recordar el mítico concurso Un, dos, tres. En Las tres puertas, María Casado entrevistará a Marta Sánchez, Vicky Martín Berrocal y Kike Sarasola.

22.50 horas, en La 1: Días de tele

No cabe duda de que Un, dos, tres fue todo un éxito, un concurso creado por Chicho Ibáñez Serrador que todo el mundo amaba. Días de tele recuerda esta noche este programa mítico de nuestra televisión junto a los actores Álvaro Morte y Amaia Salamanca, que también hablarán de las decisiones que han marcado sus carreras. No serán los únicos invitados que pasarán por el plató de Días de tele este miércoles. Florentino Fernández y Laura Escanes también se sentarán a charlar con Julia Otero, igual que Erundino Alonso y Paz Herrera, 'el justiciero' y 'la profesora' de El cazador. Sin duda, un programa que no te puedes perder.