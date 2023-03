La película Mari(dos) protagonizada por Paco León y Ernesto Alterio y dirigida por Lucía Alemany cuenta cómo dos hombres descubren que están casados con la misma mujer, después de que a ella le haya arrollado una alud en una estación de estación de esquí y además que tiene una doble vida y por lo que se ven abocados a convivir y cuidar de los hijos hasta que despierte. Los dos actores la han presentado en A media mañana.

“Es una papeleta muy gorda porque no son unos cuernos tradicionales, no es un amante. Es una doble vida, dos familias”, ha explicado León. “Creo que sí son unos imbéciles, pero sobre todo yo creo que son dos tipos desconcertados ante lo que les toca vivir y cómo está cambiando todo, los nuevos modelos de familia, la percepción en cuanto a las cuestiones de género”, ha añadido Alterio. “Luego, de repente, les ofrecen nuevas posibilidades y cosas que no esperaban”.

Uno de los retos a los que se enfrenta el personaje de Alterio es el de llamar por su nombre a su hijo Luis: “Para este hombre eso es algo muy difícil de entender. Tiene que hacer muchas cosas”. El hecho de que entre en su vida el personaje de León “le hace ver muchas cosas y le cambia mucho su manera de relacionarse con los hijos. Los dos aprenden mucho uno del otro”.

"Todo el mundo se ofende" Paco León interpreta a una hombre catalán, pensó después de aceptarlo en lo polémico que podía que ser que lo hiciera un andaluz: “Me vengo arriba, como que me aburro de mí mismo, de repente me ilusioné y me divertía construir un personaje que en el guion era 'català', ponerle acento y esto me inspiraba. Una persona así tan correcta y me ayudaba a construir ese personaje. Después dije 'Ay Dios mío, ahora que todo el mundo se ofende igual se ofenden'”. “Conozco a tantos compañeros catalanes que han hecho de andaluces y lo hacen tan bien y con tanta gracia [...]. Yo también he tenido que disfrazar y disimular mi acento andaluz para poder trabajar en neutro y Ernesto puede trabajar con acento argentino. Creo que forma parte de la profesión y ojalá no nos lo quiten”.