El cuarto pasajero de Álex de la Iglesia es “una comedia romántica”, así la ha definido el actor Ernesto Alterio, que interpreta a uno de los personajes, en Las tardes de RNE. “Lo que la hace especial” es que está hecha por el director bilbaíno: “Le da una vuelta de tuerca muy interesante al género”.

También es una road movie, ya que relata “la historia de amor entre dos personajes: el protagonista, Alberto San Juan, utiliza una aplicación móvil para compartir viajes y lleva siempre a una chica, que interpreta Blanca Suárez, y utiliza estos viajes de Bilbao o Madrid como pretexto para tratar de conquistarla. Elige a sus compañeros de viaje para que no le hagan competencia y no le molesten”. Esto se le va “al garete” cuando entran dos personajes, uno es el que interpreta Alterio.

Ha revelado que se lo ha pasado “muy bien” encarnándolo. “Quizás lo que más me gusta es que no lo puedes definir. No sabes si es un empresario, alguien de la nobleza, un delincuente, un narcotraficante, un coach mediomangui”.

Funciona como una olla a presión El actor ha destacado que a Álex de la Iglesia le gusta “encerrar a sus personajes en sitios”, en esta cinta lo hace en un coche, pero antes lo hizo en un bar en El bar o en Perfectos desconocidos, “que todo sucedía alrededor de una mesa”. Alterio cree que “tiene algo de experimento sociológico lo de encerrar a los personajes en un sitio sin escapatoria. Eso funciona como una especie de olla a presión donde se sacan lo mejor y lo peor. Al no tener escapatoria, tener que confrontarse es obligatorio”.