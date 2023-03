¿Te imaginas que nos hicieran un diagnóstico según nuestro estado emocional o psicológico? Pues esta ha sido una de las grandes teorías de la medicina desde la antigüedad hasta bien entrada la Edad Moderna.

La Doctora en Historia Contemporánea, Carmen Guillén, en su internveción en el Condensador de Fluzo, relata cómo en la antigüedad se creía que la enfermedad estaba estrechamente relacionada con los humores. En ese momento, se creía que los 'humores' eran unas sustancias de carácter fluido, las cuales constituían la estructura elemental del cuerpo humano. Servían para identificar enfermedades y posibles curas para los síntomas, puesto que se pensaba que cada parte del cuerpo se correspondía con un humor.

La teoría miasmática y la remodelación de las ciudades

El concepto de miasma no se consolidó del todo hasta el siglo XVIII, gracias a la teoría miasmática de la enfermedad del médico inglés Thomas Sydenham. Hablamos de un momento en el que muchas enfermedades amenazan a la población, tales como el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, la viruela… Y la creencia de que podían estar flotando en el aire propició lo que conocemos como trazado hipodámico, dado que facilita la instalación de sistemas de alcantarillado. Se eliminaron, además, las murallas, para facilitar la expansión de las ciudades y la apertura de avenidas para facilitar la ventilación.



Un ejemplo de ciudad que aplicara estas medidas fue, según Carmen Guillén, el Ensanche de Barcelona, con su trazado perfecto y sus calles anchas. Es paradójico cómo una creencia errónea como la de las miasmas dio lugar a remodelaciones adecuadas, dado que ayudaron a reducir los focos infecciosos provocados por la mala ventilación, las aguas putrefactas o el hacinamiento.



Cabe destacar que la teoría miasmática dominó el discurso sanitario durante siglos y tardó su tiempo en ceder espacio a la teoría microbiana de Louis Pasteur y Robert Koch, desarrollada a finales del siglo XIX, la cual no fue fácilmente aceptada por la población general ni por los médicos.



Hoy sabemos que el cuerpo humano está compuesto de células, no de humores, y que nos contagiamos por microorganismos, no miasmas. Pero, en cualquier caso, aunque estas teorías originarias del mundo antiguo no fueran correctas, contribuyeron a mejorar la higiene de las ciudades gracias a establecer la conexión entre las malas condiciones sanitarias y la enfermedad.