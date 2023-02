En El Quijote, Cervantes pone en boca de Don Quijote esta frase: “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”. Indicando a Sancho que debe hacer caso omiso a las malas lenguas, porque las habladurías prueban que están haciendo algo importante. Una manera sabia de advertirnos de que no hagamos caso a las críticas que se hacen por envidia.



El problema es que Cervantes jamás escribió esta frase. La frase es de Rubén Darío, inspirada en un texto de Goethe sin relación con El Quijote. Pero es que ahí no acaba la cosa, el retrato más famoso de Cervantes tampoco es de Cervantes. Aunque lo pongamos en libros de texto, la realidad es que no existe ningún retrato suyo. Todas las obras en las que aparece retratado el autor son, en realidad, representaciones elaboradas a partir de su descripción. No conocemos su verdadera cara.

Cervantes cita falsa Cervantes cita falsa cropper





Siguiendo con El Quijote, es necesario señalar que las ilustraciones que pintan a Sancho Panza como un hombre regordete, tampoco son correctas. Por culpa de ilustraciones como la de Gustave Doré creemos que Sancho Panza es un personaje bajito y rechoncho, pero en realidad Cervantes nunca lo describe así.



Estos hechos señalan lo fácil que resulta engañarnos, sobre todo usando a una figura histórica y aprovechando la fuerza de la imagen que le acompaña.

Tendemos a tomarlas como porciones de sabiduría y parecen incontestables porque las han dicho grandes personas del pasado, casi siempre señores muy venerados. Pero en realidad muchas de esas citas son falsas o están mal atribuidas.

Los más habituales Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Es muy una frase muy bonita que Gandhi nunca dijo. Nadie sabe de dónde ha salido.



¿Tienes enemigos? Eso significa que alguna vez has luchado por algo en tu vida. Churchill tampoco lo dijo. Precisamente Churchill es el rey de las citas falsas, era un señor muy locuaz y cualquier frase un poco presuntuosa resulta creíble al añadirle su imagen al lado. A lo mejor tendríamos que plantearnos lo raro que es convertir a un político del siglo XX en una especie de oráculo de sabiduría popular. Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. No, Albert Einstein tampoco lo dijo, pero parece que cualquier frase suena más inteligente si se la atribuyes a un genio de la física con tanto carisma como él.

Fenómeno internet Este hábito de atribuir falsamente frases con gancho a figuras históricas es anterior a Internet, pero este fenómeno se ha visto potenciado por la facilidad de compartir información en las redes, cada día nos llega información en grandes cantidades que no podemos contrastar. Además, el pasado histórico siempre se ha utilizado para legitimar las ideas y posiciones del presente, de manera que los bulos históricos en forma de frase manipulada son cada vez más comunes.



La atribución falsa de frases con gancho a figuras históricas, genera una especie de “efecto aureola”. Con el paso del tiempo los personajes célebres se revisten de un prestigio histórico y eso hace que cualquier cosa que digan parezca más brillante, le otorga mayor solemnidad y credibilidad.



A veces esto ha sucedido de forma interesada: las personas (o sus biógrafos) pulían su perfil histórico, para engrandecerlo o atribuirse méritos.

Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras “textuales” que aparecen en las fuentes históricas. Por ejemplo, cuando Tucídides recoge el discurso fúnebre de Pericles donde se ensalza la democracia ateniense reconoce que está registrando lo que recuerda del discurso o le han contado, no necesariamente lo que Pericles dijo.

Además, en muchos casos las fuentes históricas son literarias, utilizan la retórica para potenciar la épica del relato, así que en muchas ocasiones es necesario cuestionar y no tomar esas palabras como científicamente precisas.



Hay tres tipos de citas falsas que podemos encontrarnos y las podemos clasificar en función de su gravedad. Churchill cita falsa Churchill cita falsa cropper

Citas manipuladas Son casos en los que la figura histórica dijo algo parecido, pero se le ha dado un retoque. Ocurre más de lo que pensamos y es frecuente en biografías de personajes históricos, porque o bien no se recuerdan las palabras exactas o se maquillan para potenciarlas o suavizarlas.

Es el caso de esta famosísima frase. Al llegar a la Luna, Armstrong no dijo: Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, sus palabras textuales fueron: Un pequeño paso para UN hombre, un gran salto para la humanidad.

Es una diferencia pequeña, pero cambia el significado de la frase. La NASA afirmaba que no le escuchó bien, pero Armstrong estuvo toda su vida diciendo que le habían citado mal.



Citas mal atribuídas Sucede cuando las palabras son auténticas, pero se atribuyen a alguien más famoso para que tengan más peso. Pasa con esta famosa frase sobre el auge del nazismo en Alemania:

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.

Esta cita de Bertolt Brecht no la dijo él, realmente la pornunción un pastor protestante llamado Martin Niemöller. Si la hubiese dicho Brecht parece que sería más convincente, pero no fue así.