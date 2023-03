Patricia Kraus presenta su último trabajo al que ha bautizado con el nombre de Alquimia, un viaje emocional que combina los géneros del soul, funk y jazz. “Vine, de serie, con la música negra incorporada. O sea, ya desde pequeña me gustaba cantar blues”, confiesa. El proyecto está compuesto por 10 pistas más un bonus track y que cuenta con las colaboraciones de Zenet y Carmen Paris. Además, el disco ha sido grabado en directo y encontramos interpretaciones en español, francés e inglés. “Para tocar y grabar jazz lo tienes que hacer auténtico. Y la verdad es que llevo bastantes discos haciéndolo así, pero al haberlo grabado todos juntos tiene este clima tan calentito”, subraya la artista.

“Creo que, todavía, escucho escondido bajo las palmeras su voz tierna y sonora”, nos canta Patricia Kraus en “Je crois entendre encore”. Un tema dedicado al tenor canario y progenitor de la artista, Alfredo Kraus . “Es una de las áreas más bonitas que se han escrito para tenor, por lo menos para mi gusto. Y mi padre la cantaba fenomenal. Entonces ya solamente el área me recuerda a él y la letra, claro, mucho más”, afirma la artista. Además, la interprete presentó Alquimia en el auditorio Alfredo Kraus. Una experiencia que definió como estupenda, aunque no era la primera vez que pisaba ese escenario. “La primera vez tengo que decir que me emocioné. Porque yo estuve con mi padre siendo más jovencita, inaugurando el auditorio y viendo cómo se hacía”, declara en A media mañana.

Representante de España en Eurovisión

La artista viajó hasta Bruselas, en 1987, para interpretar la canción “No estás solo”, con la que quedó en 19º posición. Ya han pasado más de tres décadas desde que nos representó en el Festival de la canción, ahora echa la vista atrás y rememora esta experiencia. “A mí me llamaron de la compañía que había multinacional en España, que era Zafiro, para ficharme. Entonces hicimos un disco y ellos decidieron que lo iban a presentar sin que yo lo supiera a Televisión Española. Y un día me llaman para comunicarme que me habían elegido. Y al principio, les dije que no”, relata Patricia Kraus.

¿Se arrepiente de haber participado? “No, no me arrepiento. Pero, Eurovisión fue una experiencia, para mí, definitiva en mi carrera, porque me di cuenta de que realmente tenía que hacer lo que yo quería hacer y no lo que otros querían que yo hiciera”, afirma la cantante.