Sinfonía de la mañana

01:30:00

Rescatamos un relato sobre la inauguración del Teatro Real de Madrid, y, después, en "La Música de", recibimos a la cantante y compositora Patricia Kraus, con quien tendremos una agradable charla y compartiremos algunas de las músicas de su vida. Escuchamos la canción de su autoría Vida de su último álbum Alquimia, La Favorita: Aria “Spirito gentil” de Gaetano Donizetti, I didn´t know about you de Duke Ellington, también incluida en su último disco, Suite bergamasque: III Clair de lune de Claude Debussy, Improntu en mi mayor de Clara Schumann y Je crois entendre encore, versión jazz del aria de Los pescadores de perlas de Georges Bizet.