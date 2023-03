El 8 de març arriba la celebració del Dia de la Dona, amb reivindicacions per una igualtat real entre homes i dones. Els números i estadístiques ho reflecteixen i Catalunya encara falta recorregut per arribar a la plena igualtat. Tot i que la majoria d'àmbits hi ha desigualtats, un dels indicadors més importants com és l'índex d'igualtat de gènere reflecteix que a Catalunya i a la resta de l'Estat.

L’Índex d’igualtat de gènere a Catalunya l’any 2022 és de cinc punts més que l'any anterior i se situa als 73 sobre 100, mig punt més que l'any anterior i set punys menys que a Espanya, de la que se separa encara dos punts més que l'any anterior (76,7) i superior a la de la Unió Europea (68). Tot i aquestes dades globals, les xifres sobre els diferents paràmetres d'igualtat a Catalunya més recents són de l'any 2019.

L'àmbit de la Salut és on hi ha més igualtat entre homes i dones (90,8 punts), seguit de l'àmbit dels Diners (80 punts), Treball i Temps amb 75,4 i el 73,7 respectivament.

Per contra, la desigualtat és més patent a l'hora de triar quins estudis cursar, aquest indicador reflecteix el biaix temàtic segons el gènere de la persona: els homes opten a estudis més tècnics mentre que les dones trien més àmbits socials. La puntuació és de 53,2, més baixa que la de la UE i que la d’Espanya. Un altre àmbit on es detecten més desigualtats és el del poder polític, econòmic i social, en què la puntuació baixa fins al 66,4. Un exemple és la poca representació de les dones als òrgans de direcció d'organismes socials.

La corresponsabilitat, clau per poder arribar a la igualtat Compartir tasques de la llar o la cura de familiars és una de les reclamacions de les dones més enllà de la simple "ajuda" per part de la parella, és, a dir, que existeixi una corresponsabilitat de les tasques. Segons les últimes dades disponibles, a Catalunya durant el 2022, el 71 % de les 7.322 excedències per cura de fills filles, menors acollits o familiars, que es van demanar les van sol·licitar les dones.

Una proporció gairebé idèntica a la resta d'Espanya, on el 30 % la van demanar homes i el 70 % dones.

La bretxa de gènere persisteix als centres de decisió Tot i la millora de la igualtat en la representació política gràcies a l’establiment de quotes obligatòries de presència de les dones en les llistes electorals, al Parlament, el Congrés dels Diputats, el Senat i el Parlament Europeu, hi ha més representació masculina que femenina. En l'última legislatura, les dones representen un 22,9% de les alcaldies a Catalunya, només hi ha més alcaldesses en municipis de més de 100.000 habitants. La bretxa de gènere persisteix als centres de decisió Al Govern de la Generalitat, la fotografia és de paritat tècnica, amb set de 14 conselleries liderades per dones, però mai hi ha hagut una presidenta de la Generalitat. Una de les administracions més paritàries a Catalunya és el Parlament, on les dones ocupen gairebé la meitat dels escons (66 diputades d'un total de 135), però només dues ostenten la presidència del seu grup (CUP i En Comú Podem).