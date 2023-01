Presó per a l'home acusat de matar la seva parella

La jutgessa de guàrdia ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home de 44 anys detingut per la mort violenta de la seva dona de 38 a Balaguer. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la causa està oberta per un delicte d'homicidi i no hi havia antecedents de violència entre la parella.

Els fets van passar dimecres 18 de gener quan els Mossos van rebre una alerta per una dona que havia aparegut morta a casa seva amb un ganivet clavat a l'estómac. L'avís el va fer la seva mateixa parella, que assegurava que quan s'havia despertat havia vist la dona morta sobre el llit i que ella li havia expressat la seva intenció de treure's la vida, precisament amb un ganivet.

Els Mossos d'Esquadra no van acabar de donar credibilitat a aquesta versió i l'endemà, dijous, van arrestar l'home per presumpta relació amb la mort de la dona, de 38 anys, en trobar signes de criminalitat. De fet, l'autòpsia va descartar que les ferides que presentava el cos fossin compatibles amb un suïcidi.

El jutjat d'instrucció número 3 de Balaguer, que estava en funcions de guàrdia, va dur a terme l'aixecament del cadàver de la dona com a suposada víctima de violència sobre la dona. Divendres els Mossos van traslladar el detingut al pis que compartien amb la víctima per tal de fer un escorcoll.

Agents de la policia científica van estar unes 3 hores recollint possibles proves i evidències per aclarir com haurien passat els fets. La causa no s'ha declarat secreta.