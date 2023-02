El 14 de febrero de 2003 falleció la oveja Dolly, la más famosa de la historia, el animal que revolucionó la ciencia al convertirse en el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Por todo ello, en Ahora o Nunca han querido recordarla contando algunas curiosidades.

Así nació la oveja Dolly

Si escuchas el nombre de Dolly, casi automáticamente te sale pensar en la oveja. Y es que, no hay casi nadie que no conozca la historia de este famoso cuadrúpedo, un animal que se ganó un hueco en el mundo, que supuso un gran avance científico y abrió un gran debate sobre la clonación, por eso hoy es mundialmente recordada y querida en muchos ámbitos.

Dolly nació el 5 de julio de 1996 cera de Edimburgo, aunque, no se anunció su nacimiento hasta febrero de 1997, ya que los intentos previos no habían salido según lo esperado. Los investigadores usaron una célula de oveja adulta de 6 años, alteraron su medio de crecimiento para asegurarse de que las células no murieran e inyectaron un óvulo sin núcleo no fecundado de otra oveja de raza. Así pues, hicieron la fusión mediante pulsos eléctricos y, como resultado, salió Dolly. Pero, ¿qué más sabemos de esta pequeña oveja? En Ahora o Nunca nos han desvelado grandes curiosidades.