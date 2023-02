'Almas en pena de Inisherin' y la última de Astérix y Obélix, en 'De película'

Tras la resaca de la décima gala de los Premios Feroz, encaramos esta semana mirando a todos los estrenos de la cartelera, como es habitual, además de hacer el repaso a toda la actualidad del mundo del cine. En esta ocasión, nos fijamos en el premio Goya Internacional que este año recae en Juliette Binoche y los premios Sant Jordi, que otorgan nuestros compañeros de RNE en Catalunya y del que ha sido jurado la misma Yolanda Flores.

Pero hablando de las películas, propiamente dichas, recibimos a Elio Castro que nos hablará de la última de Martin McDonagh, protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson, entre otros: Almas en pena de Inisherin. Esta historia se ambienta en una isla remota de Irlanda en la que dos amigos de toda la vida, Pádraic y Colm, quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm pone fin a su amistad de un modo abrupto.

También visitaremos esa zona de la Galia que los romanos aún no han podido conquistar hablando de la película Astérix y Obélix y el reino medio. En esta ocasión, estos dos locos aventureros impulsados por esa pócima mágica que les hace tener una fuerza sobrehumana se irán a China a ayudar a la emperadora del país tras un golpe de estado.

En cambio, Los hijos de otros se centra en Rachel, interpretada por Virginie Efira, de 40 años que no tiene hijos y llena su vida consus estudiantes de secundaria, sus amigos, sus ex y sus lecciones de guitarra. Al enamorarse de Ali, se encariña con Leila, su hija de 4 años. Ella la arropa y la ama como si fuera suya. Charlamos con la propia Virginie y con la directora de la película, Rebecca Zlotowski.

Y Ángeles González Sinde se adentra en el universo de Rabiye Kurnaz contra George W. Bush. Rabiye Kurnaz es una mujer aparentemente corriente, excepto porque es un terremoto. Poco después de los ataques del 11-S, en 2001, su hijo Murat es acusado de terrorismo y es uno de los primeros enviados a la cárcel de Guantánamo. Esto marca el inicio de un viaje hacia el corazón de la política mundial para esta decidida mujer alemana-turca.

Recuperamos la entrevista a Patxi Amezcua por su última película, Infiesto, que se desarrolla tras el primer día del Estado de Alarma que se decretó en 2020 para luchar contra el coronavirus. dos inspectores de policía son llamados a un pequeño pueblo minero de la montaña asturiana en donde ha aparecido una joven que llevaba meses dada por muerta. Mientras el mundo se desmorona y las tragedias personales golpean por doquier, los detectives no tardan en darse cuenta de que el virus podría no ser la única fuerza oscura en acción.

Pero hay más estrenos, como los de Tengo sueños eléctricos, Las paredes hablan, La amiga de mi amiga o BTS: Yet to come.

Y repasaremos los concursos que tenemos pendientes y las series con Pedro Calvo. Todo esto, además de otros muchos contenidos, en De película, la noche del viernes, a las 00.05, una hora antes en Canarias, y cuando queráis en los podcast.