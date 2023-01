Hace dos semanas Austin Butler se hizo con el Globo de Oro como Elvis, una ceremonia a la que también acudió la hija del músico. Lisa Marie Presley murió unos días después. Austin Butler ha sido nominado de nuevo por su papel, esta vez a los Oscar, y ha querido recordar a la artista. "Es una especie de momento agridulce porque pienso en cuánto desearía que ella estuviera aquí ahora mismo para celebrarlo conmigo", ha asegurado en el programa Today with Hoda and Jenna. "Es lo mismo que siento con Elvis. Desearía que pudieran ver estos momentos. Es un poco extraño celebrar en un momento de dolor tan profundo, pero creo que es una forma de honrarla. Esto es para ella", le ha dedicado.

