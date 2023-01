Seis palabras que empleas mal, según la FundéuRAE

¿Hacemos un uso correcto del idioma? Diariamente escuchamos expresiones o términos que no están bien dichos pero que el hablante integra en su vocabulario. Desde el espacio El español urgente con FundéuRAE se resuelven los interrogantes sobre su significado, uso inadecuado de estas y cuáles son las alternativas para reemplazarlas

¿De dónde proviene la palabra apocalipsis? "Esta denominación, que viene del griego , no significa nada relacionado con catástrofes o exterminios. En realidad, apocalipsis significa revelación sin más. Sin embargo, una de las cosas que se revelan es el fin del mundo. Y en unos términos que no es de extrañar que se haya asociado con una devastación total". Mientras que "armagedón", que proviene del mismo libro del Apocalipsis, es el lugar se librará la batalla final entre el bien y el mal .

"Trombo" y "coágulo" no se utilizan en los mismos contextos

Son dos palabras que "se refieren a la masa sólida que se forma en un líquido, en este caso la sangre". Su significado es idéntico, pero "en la práctica clínica" no se usan de igual forma. ¿En qué se diferencian? "Un coágulo puede ser un proceso normal y positivo para nuestro organismo. En cambio, un trombo se considera negativo y está asociado a una enfermedad", señala Javier Bezos. También sustenta que no es incorrecto emplear coágulo a modo general. Sin embargo, no es lo adecuado. "Es probable que se esté traduciendo desde el inglés, de un modo un tanto crítico, porque en esa lengua no se hace la distinción que sí se suele hacer en la terminología médica en español".