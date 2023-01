Estudió Ingeniería Industrial, pero es famoso por sus exitosas novelas, así como las series y películas en las que ha trabajado como guionista. Albert Espinosa en realidad quería ser futbolista, pero aquel deseo se truncó cuando tenía 14 años. "Estaba a punto fichar como portero de los juveniles del Barça y de la noche a la mañana tuve que dejar el colegio y empezar una nueva vida en un hospital", contó una vez a El Periódico. Le diagnosticaron un osteosarcoma, el primero de los tres cánceres que tendría en los siguientes diez años.

También su última serie, Los espabilados , tiene su origen en aquellos días que pasó en el hospital. "Lo que más me interesaba eran los chicos de la planta de arriba que se hacían llamar los espabilados estaban ingresados por enfermedades mentales . Siempre se escapaban. Había un detective que les iba a buscar y siempre me pareció una historia para convertirla en una serie", contó en Tarde lo que Tarde en 2021.

Le dijeron que tenía un 3% de posibilidades de vivir , tampoco descartaron que tuvieran que cortarle la pierna. Aquella operación llegó dos años más tarde. Había superado el osteosarcoma, pero el cáncer volvió y finalmente tuvieron que amputarle la pierna . También perdió un pulmón y medio hígado otros dos años después, pero prefiere mirar atrás con optimismo. "Soy un chico que tuvo de los 14 a los 24 años tres cánceres, pero no perdió una pierna, gané un muñón; no perdí un pulmón, aprendí que con la mitad de lo que tienes puedes vivir y como el hígado me lo quitaron en forma de estrella pues siempre digo que llevo un sheriff dentro de mí ", llegó a decir en El Hormiguero.

"Mis 50 serían los 90 de otra persona"

Más allá de su faceta como guionista y escritor, Albert Espinosa también ha trabajado como actor en películas como No me pidas que te bese porque te besaré o la serie Abuela de verano, en la que interpretaba al doctor Utrera.

Albert Espinosa en el rodaje de la película 'No me pidas que te bese porque te besaré', en 2007 cropper

En 2019 anunció que dejaría de hacer entrevistas durante una aparición en El Hormiguero: "Mi médico me dijo que mis 50, por la quimio que me han dado que me dieron 200 tandas de quimio, serían los 90 de otra persona. En estos últimos cuatro años quiero hacer tres libros, una película, una serie… Lo tengo todo firmado. Pero sí que me retiro de una cosa, que es de hacer entrevistas". Pero al final aquella no fue su última entrevista, ni como entrevistado ni como entrevistador, y es que Albert Espinosa estrena la nueva temporada de Las tres puertas.