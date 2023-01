Paloma Cuevas se separó del torero Enrique Ponce en 2021, y desde entonces ella ha mantenido un perfil bajo, alejada de los focos y centrada en sus pasiones: la familia y el mundo de la moda. Ese mismo año Luis Miguel rompía su relación con la modelo Mollie Gould, y desde entonces no se le ha vuelto a relacionar con nadie. El cantante es una estrella en México y un hombre que despierta pasiones, sobre todo entre el público femenino. Tiene un extenso currículo sentimental y empezó muy pronto. Fue un niño precoz, y no solo en la música.

En 1985, cuando tan solo tenía 15 años, vivió su primer amor de juventud. Fue con Lucerito, con quien protagonizó la película Fiebre de amor. La complicidad que hubo entre ellos hizo correr ríos de tinta. Años más tarde, Lucero dijo que estuvieron a punto de ser "novios de manita sudada', pero que estaban tan entregados a su profesión que no tuvieron tiempo de llegar a nada más. Con el paso del tiempo ella fue 'La novia de América' y él 'El sol de México'.

Ha habido relaciones no confirmadas, o catalogadas de "amistad especial", como la que tuvo con Paty Manterosa, integrante del grupo Garibaldi, pero nada comparado con Mariah Carey . La estrella norteamericana y el astro mexicano dejaron a todos con la boca abierta cuando se supo que estaban saliendo. Huyeron juntos a Europa, para vivir su amor fuera de los paparazzi, pero lograron encontrarlos en la Costa del Sol, en España. Estuvieron juntos tres años, desde 1998 a 2001, y dejaron su noviazgo por mutuo acuerdo. Lo suyo tuvo presente, pero no tenía futuro.

Luis Miguel tiene 3 hijos

Dos años después de romper con Mariah Carey, empezó a salir con la periodista Mirka de Llanos. Se habían conocido años antes, en 1999, cuando ella le hizo una entrevista, y la prensa enloqueció con su historia, llegando a publicar la fecha de su boda. Pero no se llegó a celebrar. En 2005 empezó a sonar el nombre de Aracely Arámbula, con quien mantuvo una relación formal entre 2005 y 2009. El cantante conoció a la actriz en Venecia, la ciudad del amor, y decidieron casarse y formar una familia. Se volvió a hablar de boda, pero no hay confirmación oficial. La pareja tuvo dos hijos: Miguel, nacido el 1 de enero de 2007, y Daniel, que llegó el 18 de diciembre de 2008. Un año más tarde se separaron. Se dijo que él no quería que Araceli siguiera con su carrera de actriz y que la relación entre ellos había llegado a un punto crítico. En 2013 demandó al cantante por no pasar la manutención de los niños.

Aracely Arambula y Luis Miguel tienen dos hijos: Miguel y Daniel

El canante siguió buscando el amor y tras un breve romance con la polaca Kasia Sowinska, se enamoró de la periodista y empresaria venezolana Desirée Ortiz. Esta nueva relación duró poco y cayó en los brazos de Mollie Gould, modelo y cantante. Ella es mucho más joven que él, algo que llamó poderosamente la atención de la prensa y el entorno del artista, que siempre ha mantenido relaciones con mujeres más mayores que él. El artista y Mollie se llevan 29 años y se les fotografió juntos por primera vez en 2018. La relación duró tres años y en 2021, tras una fuerte discusión, se dijeron adiós. Luego se les ha visto juntos y se dice que mantienen buena relación, pero nada más.