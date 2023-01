Els Mossos investiguen l'apunyalament a un jove a Balaguer

Un noi de Balaguer de 28 anys va resultar ferit per arma blanca la matinada de divendres a dissabte a la zona de pubs de Balaguer, al passeig de l'estació. El noi, que va rebre tres punyalades al tòrax, l'esquena i el coll, va ingressar en estat greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida tot i que no es tem per la seva vida.

Els fets van tenir lloc durant una baralla en la qual un company del jove apunyalat també va resultar ferit. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i identificar i detenir el o els presumptes autors de l'agressió.