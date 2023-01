00:23

Els fets van tenir lloc la matinada de divendres a dissabte a la zona de pubs de la localitat lleidatana

Un noi de Balaguer de 28 anys va resultar ferit per arma blanca la matinada de divendres a dissabte a la zona de pubs de Balaguer, al passeig de l'estació. El noi, que va rebre diverses punyalades en diferents parts del cos, va ingressar en estat greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida tot i que no es tem per la seva vida. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i identificar i detenir el o els presumptes autors de l'agressió | Joana Sendra