No podía ser de otra manera: con una pata de jamón enfrente y el cuchillo en marcha, Raquel Acosta, cortadora de jamón profesional, podio en distintos concursos de corte y cortadora oficial del hotel Ritz, atiende esta entrevista de Bestial!

“Fue en el gimnasio , donde conocí a un cortador de jamón al que pregunté por vacantes en cocina y me indicó una oferta de cortadora de jamón. A pesar de que nunca me había imaginado trabajando como cortadora de jamón , pensé que aprendería, que lo probaría y así vería si me gustaba”.

“Yo estudiaba cocina y gastronomía, y me encantaba. No tenía pensado dedicarme a nada más que a ser cocinera –cuenta Acosta, nacida en Burgos en 1991–. Sin embargo, mi exnovio me propuso ir a vivir a su ciudad, a Salamanca , donde hice mis prácticas en el restaurante Víctor Gutiérrez ”. Tras esa etapa, y en el lugar más inesperado, encontró trabajo.

“Desde entonces, han pasado 9 años que he disfrutado mucho. Amo lo que hago, me apasiona y me gusta transmitirlo . Me encanta el jamón , pero no solo eso, sino todo lo que le rodea. De las mejores cosas de este oficio es que me ha permitido viajar por todo el mundo y lugares increíbles. Por ejemplo, estuve cortando jamón en casa de una joyera suiza, sobre un lago helado . También he podido conocer a gente magnífica y he tenido la ocasión de aprender idiomas. Es algo que, proveniendo de una familia muy humilde, nunca me podría haber imaginado”, cuenta Acosta.

Reacciones al probar jamón por primera vez

La cortadora de jamón nos cuenta alguna anécdota de sus viajes. “Hay emociones muy bonitas con el jamón, por ejemplo, cuando alguien lo prueba por primera vez. En una ocasión, hice un viaje promocional por toda Europa, donde ofrecíamos pruebas de jamón de forma gratuita a todo el mundo. Había mucha gente que no lo había probado nunca, y que seguramente no lo probaría nunca si no fuera en una degustación como esta. Me gustó poder ofrecerle jamón a la gente a pie de calle, a las personas que no se lo pueden permitir, a personas que incluso no tienen hogar. Ver las caras y la reacción de las personas al probarlo por primera vez fue algo que me marcó”.

“Ver la reacción de alguien que prueba el jamón por primera vez es muy bonito“

Sin embargo, Acosta también ha dado con lo imposible: alguien a quien no le gusta el jamón. “En Centroamérica también hice un viaje promocional que me llevó a Honduras. Para ellos, el jamón les resultaba algo verdaderamente extraño y algunas personas lo escupían en un papel y me lo devolvían. Era un sabor muy fuerte para ellos”.

Pero como todos los oficios, cortar jamón también tiene algunas tareas menos disfrutables. Acosta comenta que en sus inicios, ella misma se encargaba de todos los aspectos del negocio y pasaba muchísimas horas trabajando frente al ordenador para buscar clientes, hacer presupuestos y anunciándose. “Esa era la parte que menos me gustaba: a mí me gusta la acción, los eventos, la calle. Ahora, por suerte, tengo a una persona que lleva a cabo todas esas tareas administrativas”.

El corte en zigzag es el mejor para cortar jamón Raquel Acosta

Además, Acosta cuenta que, a pesar de utilizar buenos cuchillos afilados, el corte de jamón es un trabajo muy físico. “El movimiento en zig zag es muy repetitivo, y eso es duro para el cuerpo. En estas épocas, es cuando uno se resiente más. Uno de mis trabajadores, que corta directamente en secaderos, puede llegar a cortar 20 jamones a la semana. Son muchos. Mis brazos necesitan los cuidados de un fisioterapeuta para poder seguir trabajando”.