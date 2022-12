El cocinero Sergio Fernández nos propone empezar nuestra comida o cena de celebración con un primer plato muy sabroso y resultón: una crema fácil de marisco hecha con cangrejos de río.

El aroma de esta sopa templada le trae a nuestro cocinero recuerdos especiales de infancia, donde este plato era un clásico en la mesa de Navidad. Sergio nos demuestra con cuatro sencillos pasos cómo podemos preparar un plato de cuchara perfecto para entrar en calor y abrir una comida o cena de celebración especial.

Su primer consejo es hacernos con un buen caldo de pescado, un buen fumet, como base para cocinar el marisco. En esta receta utiliza unos cangrejos de río que en la pescadería los venden ya cocidos, al natural, y unas cabezas de langostinos. Podríamos usar también gambas o bogavante, e igualmente obtendríamos un resultado de diez.

Aquí tienes la receta paso a paso para que te luzcas en la mesa con tus invitados.

¡Toma nota de los trucos de Sergio!

En esta receta tan navideña de Sergio cocina hemos aprendido que a la hora de añadir los alcoholes en las elaboraciones siempre se debe hacer de mayor a menor graduación. Es importante también dejar que se evaporen antes de añadir el siguiente.

Además, el truco de Sergio para no tener esa desagradable sensación de encontrarte tropezones en la crema de marisco es no solo triturar muy bien, si no colar una y hasta dos veces, o tres si es necesario, para que podamos llevar a la mesa una crema de textura muy ligera y suave. ¡Sin ningún tropezón!

¡Que disfrutéis de cocinar y que triunfes en la mesa con esta crema fácil de marisco para Navidad! ¡Feliz Navidad! Recuerda si quieres ver cómo cocina Sergio Fernández esta receta puedes hacerlo, gratis y online, aquí, en RTVE Play.