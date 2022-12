El 50,4% dels barcelonins valora com a molt dolenta la gestió política municipal del govern municipal de Barcelona, segons el darrer Baròmetre municipal. Una xifra pitjor que la de l'anterior onada, la del mes de juny, quan aquesta valoració la feien el 47,1% dels enquestats. En canvi, per a un 35% la gestió del govern municipal és molt bona o bona i per a l'11,5% normal o regular.

La inseguretat continua al capdavant La inseguretat repeteix com el problema més greu que té la ciutat i empitjora en quant a la percepció, ja que a l'estiu era el principal problema per a un 22% dels i ara ho és per al 24,8%. La neteja continua en segona posició, amb un 15,8%, quan a l'estiu era el problema més greu per a un 11,5% dels barcelonins. L'altra gran preocupació dels ciutadans és la situació econòmica, 6 de cada 10 creuen que ha empitjorat.