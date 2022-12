Entrevista

Pipper, el primer perro turista que ha dado la vuelta a España para impulsar el turismo #dogfriendly tiene ya seis años. Llegó la vida del periodista Pablo Muñoz Gabilondo, el humano de Pipper, en mayo de 2016. Le vió nacer en casa de un amigo y rápidamente se encariño, y decidió cuidar de él.

Después de viajar juntos por todas las comunidades autónomas y recorrer más de 50.000 kilómetros, Pablo y Pipper llegan a La2 de TVE con Pipper en ruta, un nuevo espacio de viajes donde juntos recorrerán diversos destinos españoles mostrando lugares accesibles para las familias que viven con un perro.

Pablo, después de vuestros años de convivencia, ¿cómo dirías que es Pipper?, ¿qué personalidad tiene?

Es un perro muy cariñoso. Le encantan las caricias y jugar con la pelota o coger palos. Como buen parson russell terrier, es inteligente, trabajador, audaz, curioso y siempre está alerta. Aunque lo veo muy dependiente de mí, la verdad es que a veces es testarudo y toma sus propias decisiones.

¿Alguna curiosidad que nos puedas contar de Pipper?

Pipper con su madre Kika y su hermana Txiki. RTVE

Si lo suelto en un campo en el que vivan muchos conejos, corro el riesgo de que no me haga caso y desaparezca un rato detrás de ellos. Una vez se metió en una conejera cubierta de enormes zarzas y no sabía cómo salir. No paraba de ladrar y de llorar. Al final tuve que llamar a los bomberos y, gracias a Dios, ellos pudieron rescatarlo. Lo pasé fatal y él, también.

¿Qué dirías que aporta Pipper a la convivencia en familia?

Los perros de compañía hacen que los humanos nos relacionemos mucho más entre nosotros, tanto entre los miembros de la familia como con otras personas. Ir con un perro por la calle hace que la gente te sonría instintivamente.

Los animales nos sacan de nuestras pantallas y, de manera natural, hacen que reconectemos con otras personas y con la naturaleza. Nos vuelven más humanos.

Un día laboral normal, ¿cómo es el día a día de Pipper?

El día comienza como siempre, con un buen paseo. Pipper pasea tres veces al día, sea día laborable o festivo. Por las mañanas está más relajado y es más fácil sacarle fotos o hacer con él una toma. Salvo que se cruce un gato por medio, claro. No puede con ellos, salvo un felino que su madre adoptó cuando era cachorro y al que veía como un hermano.

Durante la vuelta a España simplemente paseábamos o entrábamos en algún museo pet friendly y le tomaba imágenes como si fuera un juego, con sus respectivos premios. Y luego dábamos una vuelta por la ciudad o íbamos a parques naturales a pasear. Ahora, con la tele, yo tengo que estar más pendiente de la producción y él está a ratos conmigo y a ratos con Eva, la educadora canina que le cuida y que juega con él.

¿Cómo os lanzasteis a viajar por España?

Somos de Donostia, pero tenemos familia en Pamplona y mucho trabajo en Madrid. Tener un perro en estas tres ciudades es muy diferente, ya que mientras que en Donosti hay bastantes facilidades para hacer tu día a día, en Pamplona está casi todo prohibido, incluso entrar a un café con tu perro. Al ver esto, pensé que como periodista debía explorar qué estaba pasando en cada provincia española y mostrar a la sociedad las mejores experiencias para que fueran extendiéndose.

Al ver que en otros países había perros influyentes en las redes, se me ocurrió que Pipper podría ser el primer perro turista en dar la vuelta a España para buscar lugares que aceptan familias con perro. Monté el proyecto, adiestré a Pipper para que aprendiera a posar y logré el patrocinio de varias marcas. La aventura comenzó en mayo de 2018 y ya hemos recorrido juntos más de 50.000 kilómetros por todas las comunidades autónomas. Viajamos casi siempre en coche, que es el medio de transporte más cómodo para moverse con perro, pero también en tren, avión, barco…

¿Qué habéis conseguido Pipper y tú, juntos, en estos años a través de estos viajes?

Yo creo que hemos puesto nuestro granito de arena para que la sociedad se dé cuenta de que los perros son hoy un miembro más de la familia y que si están educados pueden acompañarnos a muchos lugares. Creo que Pipper se ha convertido en un símbolo para muchas familias que piden más facilidades para hacer su día a día con su perro: entrar a un comercio, comer en un restaurante, coger el bus o el Metro… Ya son cosas habituales en una minoría de ciudades españolas y deben extenderse a todas. Siempre con normas, desde el respeto y la convivencia.

Lograr espacios pet friendly es muy importante, ya que cada año en España se abandonan más de 100.000 perros. En la medida en la que sea más fácil hacer nuestro día a día junto a nuestro perro, que es un miembro más de la familia en uno de cada tres hogares españoles, menos abandonos habrá.

¿Hay algún logro del que te sientas especialmente orgulloso?

Me hizo mucha ilusión lograr el primer crucero que admiten perros en los Arribes del Duero, o el primer barco pet friendly del Canal de Castilla. También castillos, museos, restaurantes en diferentes destinos españoles… Cada pequeño logro es un gran paso y una inspiración para otros. Por eso, quiero agradecer a las personas que nos han ayudado a hacer realidad estos retos.

¿Nos puedes explicar vuestro lema: “Perros educados, bienvenidos”?

Cuando comencé a dar la vuelta a España con Pipper me movía la misión de lograr espacios accesibles con perro de compañía. Pero pronto me di cuenta de que esto depende tanto de la imagen que la sociedad tiene de los perros como de la educación de sus dueños. La mayoría de personas somos cuidadosas cuando estamos en lugares públicos, pero los malos ejemplos a veces hacen que sitios que habían dado un paso al frente se replanteen su política.

Que un restaurante sea pet friendly no significa que podamos tener al perro suelto o subido a una silla para darle de comer de nuestro plato. Que un hotel me deje dormir en la habitación con mi perro no me da vía libre para que lo aparque en ella solo mientras ladra por sentirse en un lugar extraño o le deje orinar en la puerta del establecimiento.

En los espacios públicos hay que respetar las normas que establecen sus gestores para cuidar de las instalaciones y velar por una buena convivencia. Es la única manera de derribar prejuicios y de que nuestros compañeros de cuatro patas sean aceptados por quienes no conocen qué es un animal de compañía y solo ven excrementos abandonados en la calle.

Libros, cómics, viajes… Ahora dais el salto a la televisión con un programa en La 2. ¿Qué va a encontrar el espectador en este espacio?

Queremos que el espectador viaje de la mano de Pipper y descubra la riqueza patrimonial, gastronómica, paisajística… que atesora España. Mucha gente sigue a Pipper en las redes porque le desvela rincones desconocidos. También conoceremos historias solidarias de personas que han dado una segunda oportunidad a animales que han sufrido. Nos acercaremos a perros que hacen cosas por las personas y, por supuesto, afrontaremos retos para lograr nuevos espacios accesibles con mascota.

¿Dónde comienza vuestra ruta y qué recorrido vais a hacer en este programa?

La ruta de esta primera temporada incluye destinos en Asturias, Cáceres, Guipúzcoa, Girona, Málaga, Mallorca, Palencia, Salamanca, Zamora… Hemos comenzado grabando los episodios de Ribeira Sacra, Teruel y Cuenca.

También os preocupa la tenencia responsable de animales, ¿veremos algo en el programa a este respecto?

Sí. Cuando Pipper llegó a mi vida me tuve que poner las pilas, porque no tenía ni idea de cómo cuidar de un perro ni las obligaciones que comporta. Así que trataré de compartir con los espectadores las cosas que he conocido y aprenderemos de otras personas que pasarán por el programa.

Pipper y tú queréis crear conciencia en la sociedad. ¿Nos queda mucho para ser un país #petfriendly en España? ¿En qué parte estamos peor?

Aún queda mucho camino por recorrer, pero vamos avanzando, cada vez más rápido. Los alojamientos son el sector que más ha hecho, por el momento. También los comercios. En Pipper on tour hemos hecho un estudio inédito y hemos visto que uno de cada tres centros comerciales en España ya admite mascotas. Y la cifra no para de crecer. Los más rezagados son los restaurantes y los transportes. Por ejemplo, de momento, solo 14 ciudades españolas permiten subir al bus urbano con perro sin transportín.

¿Un consejo para viajar con nuestros peludos? ¿Lleva mucho equipaje Pipper?

Se me ocurren tres consejos: Acostumbrar al animal a dormir en casa de un familiar o amigo antes de ir a un hotel, habituarlo al transportín usando premios unos días antes de coger un tren o un avión, y socializarlo en nuestro barrio para que luego pueda entrar a un restaurante cuando estemos en el destino.

Pipper viaja con su maleta y su propia cama para que, esté donde esté, se sienta como en casa. En el equipaje lleva su comida habitual, bozal para acceder al bus o al Metro, su cartilla veterinaria con las vacunas y despasitaciones al día, un chubasquero, su juguete favorito (una culebra), un bebedero plegable y un botiquín, entre otras cosas.

*Pipper y Pablo llegarán muy pronto a La2 y a RTVE Play con su nuevo programa de viajes Pipper en ruta donde nos mostrarán rincones desconocidos y tratarán juntos de crear conciencia en la sociedad para que cada vez más España sea un destino pet friendly.