Es pot ser modern després de 33 anys de carrera? 'Fangoria', el grup format per Alaska i Nacho Canut, ha demostrat que és possible gràcies a les seves cançons. Amb tant de temps de carrera, segueixen al capdavant de molts dels festivals més importants d'Espanya tocant per un públic que va des de l'adolescència fins als més grans.

La cantant i presentadora Alaska ha reconegut a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que gaudeix de la seva professió de la mateixa manera que ho feia als seus inicis: "No fem res diferent de quan teníem catorze anys, més professionalitzat. A vegades estàs punxant a una discoteca i te'n vas a dormir a les vuit del matí i, altres, et lleves a les sis del matí i tens el teu grup, televisió i totes les coses que t'agraden".

Quan Tània Sarrias li ha preguntat per l'èxit, ella ho ha deixat clar: "Faig el que m'agrada des que tinc catorze anys. (...) En aquell moment l'èxit era que teníem un disc i llogàvem l'Apolo per poder fer un concert".

“En els festivals no acostuma a haver-hi gent de la nostra edat tocant sobre l'escenari. “

La banda acaba de publicar el tercer EP de la seva trilogia, integrada per 'Existencialismo Pop', 'Edificaciones Paganas i, aquest últim, 'Ex Profeso'. Agrupant diferents estils com el house, glam, techno, pop disco i Rock’n’ roll. Segons l'artista, és molt difícil escollir únicament un estil de música: "Sobretot si penses que som un grup de pop i, a més, un grup de pop electrònic. Ens hi cap tot. Tot el que ens agradi, òbviament".





Una de les característiques del grup és la quantitat de convidats que els acompanyen als seus concerts com, per exemple, les Nancys Rubias. "Preferim anar acompanyats i, quan anem a un concert, també ens agrada que hi hagi més gent. Per això som molt 'festivalers'. Sempre acabem coneixent a algú que no coneixíem", ha afirmat la cantant a 'Punts de vista'.