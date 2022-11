Heredero del grafiti y del arte de acción, anárquico, poético y combativo, el Arte Urbano se expresa en las calles, adoptando un sinfín de formas y filosofías.

Diez años después de la emisión de los dos primeros capítulos sobre arte urbano español, Metrópolis revisa la situación actual de este movimiento en Arte Urbano 3, un programa de investigación propia.

Esta emisión se une a la serie de programas temáticos, monográficos de artistas y “Cartas blancas”, encargadas a especialistas, que Metrópolis ha dedicado a lo largo del tiempo a esta tendencia artística, y que se puede consultar en Compilado Arte Urbano 1 y Compilado Arte Urbano 2.

La Ciudad como Escenario (CEART)

Una conversación abierta

En los diez años transcurridos desde que Metrópolis elaboró los dos primeros capítulos han surgido algunas cuestiones clave, como la necesidad de colaboración vecinal, las problemáticas de conservación, el análisis de la nueva terminología y la aparición de ferias y colecciones especializadas.

El hecho de presentar arte creado para la calle en espacios cerrados (galerías, museos especializados, ferias) también supone una paradoja, aunque en realidad, estas propuestas de interior no son sino el trabajo de taller de estos creadores, que simultanean los muros de la ciudad y su labor de estudio.

Otro aspecto que se evidencia es el papel crucial que juega Internet en la construcción de estas prácticas artísticas urbanas, no solo para su difusión, también para su propia elaboración y procesos.

SWINTON GALLERY

Sergio Bang y Goyo Villasevil son los directores de Swinton Gallery (Madrid), una galería de arte- librería dedicada a promover, investigar y difundir la obra de artistas que intervienen el espacio público. Junto a ellos analizamos los cambios que se han producido en los últimos años y la aparición de un coleccionismo ligado al “arte urbano” patente incluso en grandes colecciones como es el caso la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, ubicada en Madrid. Una fundación que pone en diálogo obras del siglo XIX y XX con piezas y proyectos específicos de Street Art.

Swinton Gallery Proyecto Monopoli urbano de Dosjotas

En el momento de la grabación, se presentaba en Swinton Gallery una instalación especialmente pertinente para los temas que nos ocupan: Monopoly Urbano del artista Dosjotas, que vincula acciones artísticas en el espacio público con las rutinas comerciales en el mercado del arte y la compra-venta de inmuebles.

Sobre nueva terminología

En los últimos años, Ricardo Recuero, historiador del arte, crítico y activista, ha reflexionado sobre prácticas artísticas cercanas al arte urbano más experimental y al “Nuevo arte contemporáneo”. En su intervención, Recuero analiza la aparición de nueva nomenclatura asociada al arte actual. Pensemos que en la última década se ha afianzado un coleccionismo de arte, que apuesta por tendencias asociadas al Street Art, al “Nuevo Pop”, al “Neo-Surrealismo”, al “Post -Grafiti” y a otras sensibilidades. Ampliando esta valoración, Óscar García García, fundador de PAC (Plataforma de Arte Contemporáneo) y director de la Feria JUSTMAD, reivindica la mirada joven surgida de la mezcla de estímulos provenientes de la música, la moda, el diseño, el comic y el muralismo urbano.

Este gusto ecléctico y fresco está siendo representado por nuevas ferias en todo el mundo que apuestan por el denominado: “Nuevo Arte Contemporáneo”. En España es el caso de la Feria Urvanity, dirigida por Sergio Sancho. Por este motivo, recuperamos imágenes del rodaje inédito y de la entrevista con el director, que hicimos en la edición de 2020.

La conservación del arte urbano

Quizá uno de los temas más desconocidos en relación al arte urbano es la problemática sobre su preservación. Metrópolis ha entrevistado a Elena García Gayo, conservadora-restauradora de Bienes Culturales y experta en arte urbano. Elena impulsa diversas iniciativas en torno al arte efímero en la calle, como es el grupo de trabajo del ge-iic, y el Observatorio de Arte Urbano. También participa activamente en INDAGUE (Asociación española para la investigación y difusión de graffiti y arte urbano). A lo largo de su intervención, comparte su parecer sobre los protocolos de protección del arte público y narra el largo proceso que llevó a restaurar y mantener la firma del escritor pionero del grafiti, MUELLE, en la calle Montera de Madrid.

SC GALLERY (Bilbao)

SC Gallery se fundó en Bilbao en 2008, para aglutinar propuesta de arte contemporáneo y establecer puentes entre el arte más actual y el Street Art. Destacados artistas nacionales e internacionales han formado parte de la excelente programación de esta icónica galería a lo largo de su historia. Su fundador y director, Sergio García Bayón, explica a Metrópolis su ideario y las dos líneas de trabajo que desarrollan: por una parte, el formato expositivo dentro de la galería, y por otra, la gestión y producción de proyectos artísticos entre los que destacan: el exitoso programa de Arte Público en Bilbao la Vieja y los proyectos museográficos, como fueron, por ejemplo: DEAMBULAR del artista Eltono y PIRÁMIDE de “SpY”, en Artium (Vitoria-Gasteiz).

SpY en SC Gallery (Bilbao)

7H Cooperativa Cultural (Santiago de Compostela)

7h Cooperativa Cultural es una entidad feminista sin ánimo lucro dedicada a la educación artística, la creación contemporánea y la gestión cultural que desde sus orígenes ha apostado por el arte público y colaborativo. Clara Rodríguez Cordeiro, socia fundadora y responsable de proyectos, comparte las experiencias de algunos de sus proyectos icónicos como el DELAS FEST (Primer festival de arte urbana y contextual de Europa) y transmite esperanza desde una filosofía preocupada por afectar en el marco social: “Frente a la competitividad, escogemos la cooperación y frente a las producciones individualistas, creemos en los procesos colectivos y horizontales bajo la defensa activa de la igualdad, la diversidad, la inclusión y el diálogo con el territorio”.

7H Cooperativa Cultural (Santiago de Compostela)

FUNDACIÓN CONTORNO URBANO (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)

Contorno Urbano es la primera fundación dedicada, en nuestro país, a prácticas artísticas relacionadas con el arte urbano. Situada en L’Hospitalet de Llobregat, aglutina a artistas, arquitectos y educadoras implicados en espacios urbanos que precisen intervención. Está dirigida por la arquitecta Ninoska Juan (directora de proyectos), especializada en regeneración urbana a través de procesos participativos; y por el artista urbano y comisario: Esteban Marín (director artístico), vinculado a los movimientos vecinales del Baix Llobregat. Se consideran “especialistas en trabajar en entornos de alta complejidad y con colectivos en riesgo de exclusión social”.

Contorno Urbano (Barcelona)

Esteban Marín, ha explicado a Metrópolis la amplitud de sus motivaciones pues al tiempo que desarrollan intervenciones murales contextuales con figuras del Street Art, como fue el caso del impresionante proyecto de escif: “La pared es nuestra” (2018), ofrecen talleres, editan publicaciones, y promueven intervenciones que superan el muralismo para extenderse al diseño de mobiliario urbano o la transformación de parques, como fue el caso de la emotiva: “Gran Plantada de árboles. Semana de la Arquitectura” (2019).

Madrid Street Art Project

Madrid Street Art Project se fundó en octubre de 2012 por Guillermo de la Madrid y Diana Prieto, para promover el arte urbano, partiendo de la escena de Madrid. Llevan una década en activo y resulta difícil resumir su valiosa labor y las innumerables iniciativas que han desarrollado para difundir el arte en el espacio público. Diana Prieto habla de algunos de los proyectos de Madrid Street Art Project que son ya sello de la identidad de la ciudad, como es el caso de Muros Tabacalera, C.A.L.L.E. (festival de intervenciones artísticas en los exteriores de comercios de barrio) o los curiosos Safaris Urbanos (recorridos guiados por diferentes zonas de la ciudad visitando intervenciones artísticas en la calle). De entre todas estas propuestas, destaca Muros Tabacalera, un proyecto que recupera los muros del perímetro exterior del patio del edificio de la Tabacalera de Lavapiés, convirtiéndolos en espacios de arte urbano para disfrute de la ciudadanía.

Muros Tabacalera (Madrid, 2019)

Arte Urbano...? La Ciudad como escenario

El último bloque del programa está dedicado a analizar la exposición: “Arte Urbano...? La ciudad como escenario”, que pudo verse en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada CEART (Madrid) y que reúne el trabajo de un centenar de artistas urbanos españoles.

La muestra es una iniciativa del escritor de grafiti y pionero del arte urbano SUSO33 que, junto con su estudio, ha realizado un laborioso trabajo de investigación, utilizando un original método de selección; y mostrando exclusivamente reproducciones de obras.

Suso y Estrella García, coordinadora de SUSO33 studio, explican las características del proyecto y la relación de esta exposición con otros proyectos expositivos anteriores que realizaron dedicados al grafiti y al arte urbano internacional: Art Is Not A Crime 1977-1987 y Henry Chalfant: Art vs. Transit 1977-1987 .

En la exposición aparecen representaciones de obras de casi un centenar de artistas entre los que se encuentran, entre otros muchos: Felipe Pantone, Aryz, Axel Void, Sixe Paredes, Eltono, Boris Hoppek, Okuda, Nuria Mora, SpY, Daniel Muñoz San, Hyuro, Spok Brillor…

Escuchando todos los testimonios y propuestas que se incluyen en este programa, se confirma que el arte urbano sigue muy vivo y no cesa de mutar y de expandirse.