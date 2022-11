Denuncien la manca de parcs inclusius

Trobar parcs realment inclusius és una odissea per les famílies amb nens amb mobilitat reduïda i altres discapacitats. Asseguren que a Catalunya gairebé no n'hi ha i els que existeixen és difícil de localitzar-los perquè no hi ha cap registre públic per trobar-los. Entitats socials i pedagogs recorden la importància del lleure i el joc en el desenvolupament dels infants.

Des de l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars (ASEM Catalunya) insisteixen que la manca d’oferta lúdica i de lleure inclusiva és una qüestió de vulneració de drets dels infants i, per tant, una obligació legal i moral que els ajuntaments tenen quan dissenyen aquest tipus d'equipaments.

Repensar el disseny dels parcs Les famílies que denuncien aquesta situació són lluitadores però fins fa poc temps el cas que els han fet les administracions és relatiu. A més a més, recorden que no és el mateix un parc accessible que inclusiu perquè en el primer cas només es garanteix l'accés de l'infant a l'espai però no la possibilitat de gaudir dels elements lúdics. Els professionals de l'arquitectura són cada cop més receptius a aquest tipus de necessitats, tal com reconeix a TVE Mireia Martín Salvanyà: "dissenyar un parc inclusius et fa replantejar un munt de coses, i et fa pensar que segurament aquests criteris els hauríem de serguir en la resta de projectes".