Parc inclusius: pocs i difícils de trobar

Trobar parcs realment inclusius és una odissea per les famílies amb nens amb mobilitat reduïda i altres discapacitats. Asseguren que a Catalunya gairebé no n'hi ha i els que existeixen és difícil de localitzar-los perquè no hi ha cap registre públic per trobar-los. Entitats socials i pedagogs recorden la importància del lleure i el joc en el desenvolupament dels infants.