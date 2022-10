Ni Navidad, ni Acción de Gracias, ni siquiera su propio cumpleaños... La fecha más importante para Heidi Klum es Halloween. El 31 de octubre es una fecha marcada en el calendario de la modelo, que desde principios de año va tachado los días, como si de una cuenta atrás se tratase. Solía celebrar una gran fiesta llena de rostros conocidos, toda una leyenda, hasta que llegó la pandemia. Tras un parón de dos años, Heidi Klum regresa esta noche por todo lo alto.

Quienes la conocen saben que sus disfraces son los mejores, no tiene competencia. Después de esta larga espera que se le ha hecho eterna a la modelo, no podemos ni imaginarnos con qué nos sorprenderá esta vez. Heidi Klum tiene intrigados a sus seguidores. La modelo va soltando pistas a través de sus redes sociales. Sus disfraces son tan espectaculares que lleva tiempo prepararlos. "Primer paso: bronceado", compartió en una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde la modelo enseña la diferencia de color de su piel. Imposible averiguar de qué se trata con esta pista.

Heidi Klum alimenta el hype con el paso de las horas. Parece que en su disfraz juegan un papel muy importante las pinturas, porque en su siguiente publicación muestra un gran despliegue de colores. ¿Nos sorprenderá con un body paint?

Sus mejores disfraces para Halloween

Sus disfraces, al igua que sus celebraciones, son míticos. Heidi Klum nunca decepciona en Halloween, lleva más de dos décadas siendo la anfitriona de su gran fiesta. ¿Quién no recuerda el look de anciana que lució en el año 2013? ¡No podía ser más realista! Con sus arrugas, manchas por toda la piel, cabello canoso... No le faltaba ni un detalle.

En 2014 optó por ir de mariposa gigante, un disfraz de lo más colorido en el que las pinturas tuvieron mucho protagonismo. ¿Veremos algo parecido este año?

En 2015 se convirtió en un personaje de dibujos animados, uno de sus mejores disfraces, al menos, hasta ahora. Heidi Klum se puso en la piel de Jessica Rabbit. Para ello utilizó prótesis y mucho maquillaje.

En 2018 se disfrazó junto a su actual marido, el músico Tom Kaulit. La pareja se disfrazó del ogro Shrek y la princesa Fiona. ¡Como recién salidos de la película!